Ein 94-jähriger Autofahrer mit Wohnanhänger ist am Wochenende zu schnell auf der Autobahn 24 Hamburg-Berlin gefahren und hat zu stundenlangen Sperrungen geführt.

Wie eine Polizeisprecherin am Sonntag erklärte, kam der Berliner Senior am Samstagabend zwischen Suckow (Mecklenburg-Vorpommern) und Putlitz (Brandenburg) mit seinem Gespann ins Schleudern, weil der Hänger sich aufschaukelte. Der Wohnwagen schleuderte in die Mittelleitplanke, wobei Trümmerteile auf die Gegenfahrbahn flogen und drei Autos beschädigten. Der 94-Jährige stand letztlich mit seinem beschädigten Gespann quer zur Fahrbahn und kam verletzt in eine Klinik.



Die Mittelleitplanke wurde aufgetrennt und ragte in die Gegenfahrbahn. Wegen der starken Schäden musste die A24 rund drei Stunden zur Bergung und Reparatur gesperrt werden. Der geschätzte Sachschaden sei vergleichsweise nicht so hoch, weil der Wohnwagen auch schon "ein beträchtliches Alter hatte", sagte die Sprecherin. Der 94-Jährige war allein auf dem Weg nach Berlin gewesen.