Im Berliner Zoo gibt es Nachwuchs bei den Wasserschweinen. Das teilte der Zoo am Freitag mit. Auf rbb-Anfrage hieß es, dass am 13. Oktober vier Jungtiere zur Welt gekommen seien. "Das Geschlecht des Nachwuchses ist noch nicht bekannt, Namen haben die kleinen Wasserschweine daher noch nicht. Die Eltern heißen Marly und Augustin", so die Presseabteilung.



Bereits kurz nach der Geburt können Wasserschweine laufen und schwimmen. Capybara, so der wissenschaftliche Name der Tiere, stammen ursprünglich aus Südamerika. Sie sind auf dem gesamten Kontinent in Sümpfen, an Flüssen, Teichen oder anderen Feuchtgebieten zu finden. Allerdings sind sie durch Trockenlegungen, Umweltverschmutzung und Verstädterung in einigen Regionen selten geworden oder ganz verschwunden, etwa in Venezuela.