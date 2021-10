Uhren von 3 auf 2 Uhr zurückstellen - Ab Sonntag gilt wieder die Winterzeit

Bild: dpa/Fabian Strauch

29.10.21 | 18:43 Uhr

Sie sollte längst passé sein und bleibt trotzdem erhalten: Am Sonntag werden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt. Das Projekt Zeitumstellung liegt bei der EU immer noch auf Eis. Umfragen zeigen nach wie vor, dass viele von dem Hin und Her genug haben.

Halbjährlich grüßt das Murmeltier: In der Nacht auf Sonntag wird die Zeit eine Stunde zurück gestellt - dann gilt wieder Winterzeit. Am Sonntag geht die Sonne im Westen Deutschlands gegen 17.10 Uhr, im Osten sogar noch eine gute halbe Stunde früher unter. Dabei sollte das Ritual in der Europäischen Union eigentlich Geschichte sein. Doch ein rasches Ende ist nicht in Sicht.

Saisonale Zeitunstellung auch eine saisonale Frage

Warum also gibt es die Zeitumstellung noch? Ein Sprecher der EU-Kommission formulierte es jüngst so: "Diese Frage zur saisonalen Zeitumstellung ist auch eine saisonale Frage, die wir zweimal im Jahr jeweils vor der Zeitumstellung erhalten." Wie schon sechs Monate zuvor, könne er nur wiederholen, was er vor sechs Monaten wiederholt habe: "Der Ball liegt nun im Feld der Mitgliedsstaaten."

EU hat noch Klärungsbedarf

2018 befragte die EU-Kommission die Bürger zu dem Thema. 84 Prozent waren in der nicht repräsentativen Konsultation für ein Ende des Wechsels zwischen Sommer- und Winterzeit. In Deutschland war die Zustimmung besonders groß. Der ehemalige Kommissionschef Jean-Claude Juncker verkündete noch im gleichen Jahr ein Ende der Zeitumstellung. Das EU-Parlament stimmte dem daraufhin folgenden Vorschlag der EU-Kommission dann im März 2019 zu und sprach sich dafür aus, die Zeitumstellung 2021 abzuschaffen. Doch es gibt sie noch immer. Denn es hakt bei den EU-Ländern: Sie müssten klären, ob sie dauerhaft Sommer- oder Winterzeit wollen. Bislang haben die Regierungen im Rat der EU jedoch keine gemeinsame Position gefunden. Und suchen sie offenbar auch nicht mehr: Derzeit hat Slowenien den Vorsitz der EU-Staaten inne, eine Sprecherin teilte mit, es gebe "nichts Neues" bezüglich der Zeitumstellung. Unter slowenischer Ratspräsidentschaft habe es seit Juli keine Debatte dazu gegeben.

Zeitumstellung bleibt unbeliebt

Was sich halbjährlich auch immer wiederholt, sind die regelmäßigen Umfragen: Dass der Sonntag eine Stunde länger ist, dürfte die meisten Menschen zwar kaum stören. Allerdings ist die Umstellung auf Sommerzeit im Frühjahr und auf Normalzeit im Herbst weiterhin unbeliebt. In einer am Mittwoch veröffentlichten Erhebung der Krankenkasse DAK-Gesundheit befürworteten 78 Prozent die Abschaffung der Zeitumstellung. 30 Prozent der Befragten hatten nach eigenen Angaben schon einmal gesundheitliche oder psychische Probleme nach der Zeitumstellung - ein neuer Höchststand dieser regelmäßigen Befragung. Ein ähnliches Bild lieferte eine am Dienstag veröffentlichte KKH-Umfrage. Hier gaben 24 Prozent an, in den Tagen nach der Zeitumstellung gereizt oder müde zu sein. 26 Prozent können schlecht ein- oder durchschlafen. Vor allem Frauen und Familien mit kleinen Kindern fühlen sich belastet, etwa weil der Alltag aus dem Tritt kommt.

Wissenschaftler und Lehrer für Winterzeit

Was wäre also besser Sommer- oder Winterzeit? Die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin befürwortet eine Beibehaltung der Normalzeit - also der Winterzeit. Das Tageslicht und insbesondere der Blauanteil des Sonnenlichts sei der "Hauptzeitgeber" für die innere Uhr des Menschen und maßgeblich für den Wach-Schlaf-Rhythmus. All dies wird den Experten zufolge am besten durch die Winterzeit gewährleistet. Durch Umstellung auf Sommerzeit drohe hingegen ein Schlafmangel, der zu Konzentrations- und Leistungseinbußen sowie mehr Unfällen führe. Auch der Deutsche Lehrerverband fürchtet für den Fall einer dauerhaften Umstellung auf Sommerzeit gesundheitliche Gefahren für Schüler.



Diskussion um Energieverbrauch

Im Deutschen Reich gibt es erst seit 1893 überhaupt eine einheitliche Uhrzeit. Damals wurde die sogenannte Mitteleuropäische Zeit festgelegt. Im Zusammenhang mit den beiden Weltkriegen wurde von 1916 bis 1919 und von 1940 bis 1949 allerdings eine eigene Sommerzeit eingeführt - vor allem, um das Tageslicht in Landwirtschaft und Rüstungsindustrie besser nutzen zu können. Zwischen 1950 und 1979 drehte Deutschland nicht an den Uhren. Erst im Zuge der Ölkrise führten beide deutschen Staaten wieder eine Sommerzeit ein, um Energie zu sparen. Bis 1996 wurden die unterschiedlichen Sommerzeitregelungen in der Europäischen Union vereinheitlicht. Seitdem stellt Deutschland die Uhren von Ende März bis Ende Oktober um. Wissenschaftler unterstreichen heutzutage, dass die Zeitumstellung, anders als zunächst vermutet, nicht zur Energieeinsparung beiträgt: Zwar werde im Sommer tatsächlich weniger Strom für Licht verbraucht. Im Frühjahr und Herbst werde jedoch in den Morgenstunden auch mehr geheizt.

Wie man sich die Zeitumstellung merken kann

Beim Thema Zeitumstellung bleibt also erstmal alles wie gehabt. Wer sich immer noch nicht merken kann, ob die Uhr vor- oder zurückgestellt wird, hier noch ein paar Eselsbrücken: - Im Frühjahr stellt man die Gartenmöbel vor die Tür. Im Herbst stellt man sie zurück in den Schuppen. - Im Sommer wird die Uhr vorgestellt Im Wünter wird die Uhr zurückgestellt. - Die 2-3-2-Regel: Im Frühling wird die Uhrzeit von 2 Uhr auf 3 Uhr gestellt. Im Herbst von 3 Uhr auf 2 Uhr. - Die Zeitumstellung funktioniert so wie ein Thermometer: Im Frühjahr Plus und im Winter Minus. - Auf Englisch: Spring (im dt. Frühling) forward, fall (im dt. Herbst) back (Springe nach vorne, falle zurück).

Sendung: Abendschau, 30.10.2021, 19:30 Uhr