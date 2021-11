Denn in absoluten Stimmen beträgt der Vorsprung der CDU-Kandidatin immerhin 1.788 Stimmen, in den anderen beanstandeten Wahlkreisen liegen die Abstände zwischen 5.000 und 34.000 Stimmen. In dieser Größenordnung müssten auch die Wahlfehler liegen, um jeweils Wiederholungswahlen zu rechtfertigen.

Das Chaos am Wahltag in Berlin könnte doch noch ein Nachspiel haben - damals war es zu teils starken Verzögerungen gekommen. Der Bundeswahlleiter hat nun Einspruch gegen die Ergebnisse der Bundestagswahl in sechs Berliner Wahlkreisen eingelegt.

Aus Sicht der Berliner Landeswahlleiterin besteht dazu kein Anlass. Von den Fehlern und Unregelmäßigkeiten seien zwar die Wahlen zum Abgeordnetenhaus, zu den BVVen sowie der Volksentscheid betroffen gewesen - "nicht jedoch die Bundestagswahl", so jedenfalls heißt es in einen Prüfbericht an den Bundeswahlleiter. Zwar wurden in über 200 der rund 2.200 Berliner Wahllokale Unregelmäßigkeiten festgestellt, das besonders enge Wahlergebnis in Reinickendorf spielt in dem amtlichen Mängelbericht aber fast keine Rolle. Auch wenn vor der Wahl auch nach Reinickendorf falsche Stimmzettel geliefert worden - in den Urnen tauchten aber keine auf.

In allen Berliner Wahlkreisen zusammen wurden insgesamt 362 falschen Stimmzettel gefunden und für ungültig erklärt. Eindeutige Wahlfehler, so das Urteil der Landeswahlleiterin, aber: wegen der deutlich größeren Abstände zwischen den Kandidierenden nicht mandatsrelevant.