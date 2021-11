Karl Montag, 01.11.2021 | 10:12 Uhr

Der immer gleiche primitive Versuch der immer gleichen Leute mit whataboutism davon abzulenken, dass es Maulwürfe an Stellen gibt, die für einen Rechtstaat gefährlich sind. Das ist ja beileibe kein Einzelfall.



Rechtsextreme Polizisten in Hessen und Berlin, die einfach "mal so" an sensible Daten gelangen können. Aufgedeckt nur durch blanke Zufälle.



"Die arme Frau".



Das solche Leute auch noch von bekannten Rechtsextremisten hier unterstützt und verharmlost werden dürfen erschreckt zutiefst.