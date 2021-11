Aufnahmeeinrichtungen wieder in Betrieb - Berlin bereitet sich auf mehr Flüchtlinge vor

Fr 12.11.21 | 06:07 Uhr | Von Annette Miersch

Bild: rbb/A. Miersch

Über die Flüchtlingsroute Belarus-Polen kommen immer mehr Menschen auch in Berlin an. Einige Bezirke bereiten sich nun auf die Ankunft vieler neuer Geflüchtete vor. Dafür werden auch stillgelegte Aufnahmezentren wieder hochgefahren. Von Annette Miersch

Vor rund zwei Wochen hat die Berliner Erstaufnahme-Unterkunft am Blumberger Damm in Marzahn-Hellersdorf wieder geöffnet. Doch die 400 Plätze sind zum großen Teil bereits belegt mit Kindern, Frauen und Männern aus dem Irak zum Beispiel, aber auch aus Syrien und Moldawien.



Vor der Wiedereröffnung standen die beiden Container-Baracken über ein Jahr lang leer. Nun räumen Mitarbeiter vom Landesbetrieb für Gebäudebewirtschaftung Berlin täglich weitere Zimmer wieder ein, so auch Sebastian Triebel. Er greift in einen blauen Plastiksack und zeigt, was auf ein Bett gehört: "Da ist ein Kopfkissen drin, ein Bettbezug, ein Laken und eine Decke", sagt er. Triebel zufolge bekommen die Bewohner das Essen in einem Ausgaberaum zum Mitnehmen auf ihre Zimmer. "Einen Speisesaal oder ähnliches gibt es leider nicht", sagt er. Dafür sei kein Platz. Die Einrichtung musste schnell ablaufen, es sieht entsprechend spartanisch aus. Kühlschränke oder Küchenmöbel gibt es in der Unterkunft nicht.

Berliner Ankunftszentrum muss aufstocken

Auf zwei kleinen Spielplätzen toben an diesem Tag Mädchen und Jungen. Männer spielen mit einem Ball. Zwei alte Frauen mit bunten, langen Röcken sitzen im Flur neben der Essensausgabe und unterhalten sich. Die Zahl der Geflüchteten, die Berlin aufnehmen und versorgen muss, wächst deutlich, sagt Alexander Straßmeir, Präsident des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF). Im Berliner Ankunftszentrum Reinickendorf sei die Corona-Flaute vorbei. "Dort kommen normalerweise am Tag so um die 40 bis 60 Menschen an. Im Augenblick haben wir Tage, an denen etwa 150 ankommen", beschreibt er die aktuelle Situation. Die Belastung ist dem LAF-Präsidenten zufolge erheblich gestiegen. Er rechnet damit, dass es im November und Dezember noch viel mehr neue Flüchtlinge geben wird, die dann zu betreuen seien. Deshalb sei im Ankunftszentrum bereits personell aufgestockt worden. Unter anderem wurden laut Straßmeir 25 Hilfskräfte im Registrierungs- und Leistungsbereich eingestellt.



Bild: rbb/A. Miersch

Senatorin Breitenbach: "Wir haben keine Glaskugel"

Das Land Berlin wiederum hat bereits fünf stillgelegte Containerdörfer reaktiviert, zwei weitere seien in Vorbereitung, erklärt Berlins Sozialsenatorin Elke Breitenbach von der Linken. Rund 2.000 Plätze habe man so seit Juli wieder ans Netz gebracht. Ob die ausreichen werden, ist unklar, räumt sie ein: "Wir haben keine Glaskugel. Aber bundesweit bereiten sich alle darauf vor, dass viele Menschen in Not kommen." Da es keine legalen Fluchtwege gäbe, sei jede Prognose ausgesprochen schwierig. "Das kann heute so sein und ist morgen so!"



Das Land will deshalb auch die Flüchtlings-Unterkünfte auf dem Tempelhofer Feld wieder belegen. Dort wird seit einem dreiviertel Jahr gewerkelt. Es soll Probleme mit dem Trinkwasser geben. Noch fehle das "Go" der Amtsärztin, sagt Breitenbach. Ebenso seien die Schmidt-Knobelsdorf-Kaserne in Spandau und ein ehemaliges Flughafen-Hotel in Tegel als Ausbau-Reserve im Gespräch.



Bau "Modularer Unterkünfte" läuft schleppend

Ohne die Mitwirkung der Bezirke sei dies jedoch nicht zu stemmen. Im Moment würden einige wenige Bezirke, wie Marzahn-Hellersdorf und Pankow, den neuen Zustrom Geflüchteter allein tragen, weil dort schon viele Flüchtlings-Unterkünfte stünden und nun wieder eröffnet werden müssten, kritisiert Breitenbach. Andere Bezirke wie Friedrichshain-Kreuzberg hielten sich hingegen fein zurück, kritisiert die Senatorin. Der vom Senat 2016 und 2018 beschlossene Neubau von dauerhaften Einrichtungen mit richtigen Wohnungen für Geflüchtete, den sogenannten Modularen Unterkünften (MUF), würde in den meisten Bezirken ausgebremst. Denn zunächst sollte jeder Bezirk zwei Standorte dafür benennen. Nur wenige hätten dies aber getan. Das Ergebnis: Die meisten konnten nicht gebaut werden, von 53 geplanten sind nur 23 fertig. Dabei ist der Bau solcher Unterkünfte wichtig, da in den Unterkünften des Landes derzeit rund 20.400 Menschen leben. Etwa die Hälfte davon hat inzwischen ein abgeschlossenes Asylverfahren. Als nunmehr "ganz normale Wohnungslose" und Berliner müssten sich eigentlich die Bezirke um ihre Unterbringungen kümmern. In den Erstaufnahmeeinrichtungen sowie in den Gemeinschaftsunterkünften des LAF wäre dann wieder erheblich mehr Platz für neuankommende Geflüchtete. Doch mit Blick auf die Wohnungsnot in Berlin und ohne ausreichend viele Modulare Unterkünfte" scheint das in den Bezirken aussichtslos zu sein.

