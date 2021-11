Wetter am Donnerstag in der Region

Regenjacken raus, Regenschirme auf: Der Donnerstag wird in der Region von kräftigen Regenfällen geprägt sein. Der Wetterdienst DTN prognostiziert so viel Niederschlag wie sonst im ganzen Monat zusammen. Es könnte auch Überflutungen geben.

Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich auf einen ungemütlichen Donnerstag einstellen. Bereits am Morgen sollen große Mengen an Regen fallen, teilte der Wetterdienst DTN am Mittwoch rbb|24 mit.

Demnach wird in Berlin mit so viel Regen gerechnet wie normalerweise im ganzen Monat November. 30 bis 40 Liter pro Quadratmeter Niederschlag sollen über den ganzen Donnerstag in Berlin auf den Boden prasseln. Sonst fallen "durchschnittlich etwas mehr als 40 Liter im ganzen November", so der DTN-Wetterexperte Adrian Schmidt.

Er hält Flutungen von Unterführungen für möglich. "Im Allgemeinen hängen Überflutungen davon ab, wie gesättigt der Boden ist." Laub, das sich im Herbst in Dachrinnen und Kanalisationen ansammelt, sei ein zusätzlicher Faktor.