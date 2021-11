Tagesrekord in Berlin - So viel Regen wie noch nie im Herbst

Bild: dpa/Jens Kalaene

05.11.21 | 11:02 Uhr

Noch nie ist in Berlin im Herbst so viel Regen gefallen wie am Donnerstag - zumindest an der Messstation in Dahlem. Aber auch in Brandenburg wurde vielerorts mehr Regen verzeichnet als sonst im ganzen November. Der Natur kommt das zugute.



Der Dauerregen von Tief "Peter" hat am Donnerstag flächendeckend in Brandenburg und Berlin teils beachtliche Niederschlags-Mengen hervorgebracht. Die Wetterstation in Berlin-Dahlem verzeichnete 40,4 Liter pro Quadratmeter (l/qm) - so viel wie noch nie innerhalb von 24 Stunden im Herbst. Der letzte verzeichenete Rekord liegt fast 70 Jahre zurück - am 5.9.1954 verzeichenete die Station 34,2 Liter pro Quadratmeter. Gemessen wird seit 1950.

So viel Regen wie sonst im ganzen November üblich

Auch in Brandenburg fielen vielerorts zum Teil über 50 Liter pro Quadratmeter, mehr als sonst mit rund 45 l/qm im ganzen Monat November üblich ist. Den meisten Regen gab es in einem Streifen vom Fläming über Berlin bis in die Uckermark. Am wenigsten Regen fiel an der Lausitzer Neiße. Wie erwartet hatte der viele aber gleichmäßig verteilte Niederschlag keine größeren negativen Auswirkungen. Im Gegenteil: Die zuvor recht trockenen Böden konnten den Regen gut gebrauchen, denn sowohl im Oktober als auch im September fiel verbreitet deutlich zu wenig Regen. "Man kann bilanzieren, dass der Niederschlag sehr positiv für die Natur war", sagte ARD-Meteorologe Alexander König rbb|24. Es brauche immer größere Mengen bis das Regenwesser in die tieferen Bodenschichten eingedrungen sei. "Hätten wir sehr sonniges Wetter würde auch einiges davon verdunsten", so König. "Danach sieht es aber in den nächsten Tagen nicht aus."

Sendung: rbb Wetter, 05.11.2021, 19:25 Uhr