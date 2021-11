Für Menschen in Berlin und Brandenburg, vor allem auch Autofahrer, ist beim Start in die neue Woche Vorsicht geboten. Laut dem Wetterdienst DTN muss in der Nacht zu Montag und am Morgen mit leichtem Frost, stellenweise einigen Schneeflocken und glatten Straßen gerechnet werden.

Der Montag werde demnach mit Höchstwerten von maximal drei Grad Celcius auch der kälteste Tag der Woche. Zum Abend hin erwartet DTN punktuell sogar schon stärkere Schneeschauer. Die sollen sich dann im Laufe der Nacht zu Dienstag flächendeckend ausbreiten. Mehr als ein bis drei Zentimeter Schnee werden laut DTN aber nicht zusammenkommen.

Im Laufe des Dienstags bringt der Wind dann wärmere Luft nach Berlin und Brandenburg. Am Mittwoch sind Höchstwerte von acht bis neun Grad Celcius zu erwarten. Insgesamt bleibe es aber auch dann grau und regnerisch, hieß es.