Laut ihrer am Dienstag veröffentlichten Antwort lagen die Zahlen der aufgegebenen Teilflächen zwischen 877 Quadratmetern auf dem Evangelischen Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Friedhof in Charlottenburg-Wilmersdorf und 69.091 Quadratmetern auf dem Evangelischen Sankt-Thomas-Friedhof in Neukölln.

Zur Begründung dieses Trends verwies die Senatsverwaltung auf die steigende Zahl der Urnenbeisetzungen, die weniger Platz als die traditionellen Erdgrabstätten in Anspruch nehmen. Im vergangenen Jahr waren das in Berlin 82 Prozent aller Bestattungen. 2020 wurden zudem 17 Prozent der verstorbenen Berlinerinnen und Berliner nicht in der Hauptstadt sondern etwa in ihrem ehemaligen Heimatort im In- oder Ausland beigesetzt.