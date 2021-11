Konzert im Tipi am Kanzleramt - Gustav Peter Wöhler - ein leidenschaftlicher Hobbysänger

Bild: Quelle: dpa/picture alliance | Eventpress Hoensch

02.11.21 | 11:09 Uhr

Im Fernsehen ist der Schauspieler und Wahl-Berliner Gustav Peter Wöhler gefragt. Und als Musiker? Zusammen mit seiner Band spielte er jetzt im Tipi am Kanzleramt. Es war nicht sonderlich aufregend, aber trotzdem gut. Von Jakob Bauer



Vier, fünf Schritte, die glitzernde Showtreppe hinuntergleiten und dann mit eleganter Verbeugung das Publikum begrüßen? Das ist nicht die Art und Weise, wie ein Gustav Peter Wöhler sein Konzert beginnt. Der Musiker kommt die Treppe eher etwas unbeholfen hinuntergestolpert und schiebt gleich nach: "65, Arthrose, kaputtes Knie – das wird aber Ende November gemacht!" Und dann stimmt er mit großer Leidenschaft den ersten Cover-Song des Abends an: "Love Is A Verb" von John Mayer. Und allein durch diese ersten Minuten der Show wird schon klar, warum Wöhler hier eine so treue Fangemeinde hat.



Ein leidenschaftlicher, guter Hobbysänger

An der Stimme liegt es nicht. Denn man muss es so sagen: Ein wirklich großer Sänger ist Wöhler nicht und wird es wohl auch nicht mehr. Seine Stimme hat wenig Varianz im Gesamtklang, immer mal wieder trifft er den Ton nicht. Da ist schon eine angenehme, raue Note - und Wöhler setzt auch das eine oder andere präzise Vibrato, aber insgesamt bleibt es eher beim Eindruck: leidenschaftlicher, guter Hobbysänger. Aber das passt, denn das hier ist eben auch ein Abend, der auf einer anderen Ebene funktioniert. Auf Augenhöhe, mit Ehrlichkeit und Understatement.

dpa/D. Vollmond Konzertkritik | Rainald Grebe im Tipi am Kanzleramt - Jenseits von Brandenburg Rainald Grebe hat sich mit seinem Song "Brandenburg" für immer in die Herzen seiner Fans gespielt. Aber der Musiker ist viel mehr als dieser eine Song: Am Montag war er mit neuer Band und neuem Album im Tipi am Kanzleramt. Von Hendrik Schröder

Viele kleine Anekdoten und ein stolpern

Denn das ist keine übermenschliche Show, sondern ein sehr menschliches Gemeinschaftserlebnis, bei dem man weniger ehrfürchtig nach oben starrt als viel mehr mitsingen will. Und bei der das Publikum, das sich alterstechnisch im Umfeld von Wöhler bewegt, dank der Songauswahl, die aus Covern besteht, zurück in die eigene Kindheit und Jugend versetzt wird. Nostalgie ist einer der Trends der Pop-Gegenwart. Und bei Wöhler sind die 60er, 70er und 80er angesagt, von Simon And Garfunkel über das Alan Parsons Project hin zu den Beatles und den Stones. Und auch wenn der Abend nach dem Roxy Music-Song "Love Is The Drug" benannt ist, geht es hier nicht um eine große Gesamt-Erzählung über die Liebe. Stattdessen streut Wöhler viele kleinere Anekdoten, persönliche Erinnerungen und Witzchen zu den Songs, die er miteinander verbindet, mal mehr, mal weniger geschickt. Weniger, wenn er minutenlang in gewollt schlechtem Englisch von seiner ersten "Beatles Vs. Stones"-Erfahrung berichtet, deutlich kurzweiliger, wenn er spontan aufs Publikum reagiert oder auf sich selbst. Einmal stolpert er, als er auf das Podest seines Gitarristen klettern will und wischt das mit ironischer Rockerpose, keckem Grinsen und einem unflätigen Spruch souverän weg.



Barbara Braun / TIPI AM KANZLERAMT Konzertkritik | Georgette Dee im Berliner Tipi - Von der Liebe und von Mettbrötchen Georgette Dee gilt als Deutschlands größte lebende Diseuse. Also eine Kabarett-Künstlerin, die Chansons und Texte vorträgt. Am Donnerstag stand sie nach langer Pause wieder in Berlin auf der Bühne. Von Hendrik Schröder

Viele flachere Witze bis die Musik spricht

Der erste Teil des Abends kommt dann allerdings etwas ins Schlingern, weil Wöhler doch viele arg alltägliche Anekdoten und flachere Witze erzählt und die Songauswahl sowie auch die Arrangements trotz aller Leidenschaft etwas sehr jazz-loungig vor sich hintröpfeln. Im zweiten Teil aber nimmt sich Wöhler dann als Präsentator zurück und lässt nur Musik und Gesang sprechen. Und zack: Die Band kommt in Fahrt, er kommt in Fahrt, die Songauswahl kommt in Fahrt. Gemeinsam ringen Gustav Peter Wöhler und Band auch noch Klassikern wie "Ring Of Fire" und "Bridge Over Troubled Water" musikalisch spannende Momente ab. Hier glänzen die Arrangements der Band, wenn beim Simon And Garfunkel-Song der Bass zum tief-souligen Solo ansetzt und bei Johnny Cashs "Ring Of Fire" der Gitarrist mit feiner Arbeit am Bottleneck die Gitarre zum Heulen bringt.



Wöhler ist ein nahbarer Gastgeber

Manche im Publikum summen da schon leicht mit, und wenn später Rio Reisers "Junimond" durchs Tipi schallt, werden die Stimmen auch lauter. Gustav Peter Wöhler ist der sehr nahbare Gastgeber, der zwar dem Thema Liebe und auch dem Konzept "Klassiker Covern" nichts unbedingt Neues hinzufügen kann, aber trotzdem einen Konzertabend schafft, der vom Understatement, seiner Liebe zur Musik und dem Wir-Gefühl in Teilen regelrechet beflügelt daherkommt.

Sendung: Inforadio, 02.11.2021, 09:14Uhr