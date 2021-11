Bewegend beschreibt sie ihre Gefühle damals: "Ich weiß noch, wie ich das erste Mal, die erste Stunde spazieren gegangen bin, in der Leibnizstraße, Ecke Kurfürstendamm gestanden habe, es hat mich erschlagen, ich war so glücklich, hier zu sein, ich konnte atmen, es war mein Berlin."

Der Fotograf Matthias Ziegler hat die Jubilarin an Orte in Berlin begleitet, die für ihr Leben bestimmend waren. Es ist eine Liebeserklärung an die Stadt, in der Margot Friedländer am 5. November 1921 geboren wurde. Nach dem Ende des Holocaust und des Zweiten Weltkriegs war sie mit ihrem Mann nach New York gegangen. Rund 50 Jahre später besuchte sie erstmals wieder die Stadt, in der sie als Jüdin leidvolle Erfahrungen machen musste.

Eine zierliche Frau, elegant gekleidet, mit großen wachen Augen unter dem widerspenstigen weißen Haar, nimmt auf dem Podium Platz. Wenn Margot Friedländer zu sprechen beginnt, Auskunft über ihr Leben gibt, vergisst man ihr hohes Alter sofort. So vor einigen Wochen im Roten Rathaus in Berlin bei der Vorstellung eines Bildbandes zu ihrem 100. Geburtstag unter dem Titel "Ich lieb' Berlin".

Geboren 1921 als Margot Bendheim in Berlin-Kreuzberg, wuchs sie in einer wohlhabenden jüdischen Familie auf. Ihr Vater, Artur Bendheim, besaß ein Geschäft im Modeviertel am Hausvogteiplatz. Er hatte im Ersten Weltkrieg für Deutschland gekämpft. Erst 1939, in letzter Minute, entschloss er sich zur Flucht nach Belgien. 1942 wurde er in Auschwitz ermordet.

Mit der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten 1933 fielen erste Schatten auf Margots glückliche Kindheit. 1937 ließen sich ihre Eltern scheiden, sie wechselte von der Modezeichnerschule in eine Schneiderlehre. Mit ihrer Mutter und dem vier Jahre jüngeren Bruder zog sie zu den Großeltern mütterlicherseits. 1941 musste die Familie in eine sogenannte "Judenwohnung" umsiedeln. Ende Januar 1943 klingelte dort die Gestapo an der Tür. Margot und ihre Mutter waren nicht zu Hause, ihr Bruder wurde abgeholt. Daraufhin stellte sich die Mutter freiwillig der Polizei, sie wollte bei dem Sohn bleiben. Einer Nachbarin übergab sie eine Handtasche mit einer Bernsteinkette und einem Notizbuch - und einer Botschaft für die Tochter: "Versuche, dich zu retten".

Margot Friedländers Interpretation heute: "Ich könnte mir vorstellen, dass meine Mutter dachte, ich sei stark genug. Ich war vielleicht sogar als junges Mädchen draufgängerisch. Ich kann mir vorstellen, dass meine Mutter dachte, dass ich das schaffen kann."