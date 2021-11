In Berlin-Friedrichshain wird am Sonntag an den von Neonazis ermordeten linken Aktivisten Silvio Meier erinnert.



Die Kundgebung mehrerer antifaschistischer Gruppen findet am Nachmittag (15.00 Uhr) in der Silvio-Meier-Straße in der Nähe des U-Bahnhofs Samariterstraße statt. Dort war der 27-jährige Hausbesetzer am 21. November 1992 von Rechtsextremen angegriffen und niedergestochen worden.