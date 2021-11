Autos in Tiefgarage am Checkpoint Charlie angezündet

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag in einer Tiefgarage unweit des Checkpoints Charlie zwei Autos angezündet. Das teilte die Berliner Polizei auf Nachfrage des rbb mit.



Demnach seien die Einsatzkräfte am Donnerstag kurz nach 22 Uhr alarmiert worden. In der Tiefgarage, die zu mehreren Luxus-Apartments im selben Haus gehört, standen ein Skoda Superb und ein Audi S6 in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Das gesamte Parkhaus war verraucht, als die Feuerwehr eintraf und die brennenden Fahrzeuge löschte. Mehrere weitere Autos, die in der Nähe abgestellt waren, wurden leicht beschädigt.



Menschen kamen nicht zu Schaden. Bei den beiden angezündeten Autos entstand Totalschaden.