Mit Beginn der kühleren Nächte wird das Leben auf der Straße noch härter. Ehrenamtliche sind deswegen nun wieder mit Kältebussen in Berlin unterwegs, zudem werden Notübernachtungs-Plätze aufgestockt. Auch in Brandenburg gibt es Angebote.

Die Obdachlosenhilfe in Berlin schickt die Kältebusse wieder auf die Straßen. Von Montag an sind die Teams aus ehrenamtlichen Helfenden und Fachkräften bis in die Nacht unterwegs, um bedürftigen Menschen zu helfen. Sie verteilen warmen Tee, Kleidung oder Isomatten und Schlafsäcke - oder bringen die Betroffenen auch zu Notunterkünften. Bis Ende März sollen Obdachlose in der kalten Jahreszeit so unterstützt werden.



Mit Beginn der kühleren Jahreszeit sei die Nachfrage in den Unterkünften auch in dieser Saison bereits deutlich gestiegen, schilderte eine Sprecherin der Berliner Stadtmission. Die Organisation ist in dieser Saison mit drei Kältebussen statt zweien im Einsatz. Zudem fahre einmal wöchentlich eine Ambulanz umher, um Bedürftigen eine medizinische Versorgung zu ermöglichen.

Auch die Angebote abseits der klassischen Notübernachtung sollen in Berlin erweitert werden. So sollen zusätzlich 200 Plätze kommen, die an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr zur Verfügung stehen, wie Sprecher Stefan Strauß sagte. Ab Montag stehen rund 1.000 Notübernachtungsplätze zur Verfügung. Wer ein Bett suche, bekomme auch eins, sagte Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Die Linke).