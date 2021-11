Der Zoo Berlin hatte bereits vergangene Woche erklärt, dass die beiden Pandas von ihrer Mutter entwöhnt würden. "In der Regel trennen sich die Wege von Panda-Müttern und deren Nachwuchs nach etwa zwei bis vier Jahren. Da Pit und Paule jedoch noch regelmäßig Muttermilch trinken, wurde die Entwöhnung nun etwas vorgezogen", hieß es in der Erklärung.

Ein konkretes Datum für den Umzug steht demnach nicht fest, der Kontakt zu den chinesischen Panda-Experten bestehe jedoch bereits. "Pandas werden mit dem Älterwerden zu Einzelgängern, sie verstehen sich dann mit anderen Pandas auch nicht mehr so gut", sagte eine Sprecherin auf Nachfrage von rbb|24. Da die Tiere dann auch entsprechend Platz bräuchten, werde Nachwuchs häufig nach China abgegeben, das sei weltweit so, erklärte die Sprecherin weiter.

Inzwischen spricht wohl aber ein weiterer Faktor für den Umzug nach China. Das Jungtier Pit wirkt in jüngster Zeit müde, Experten vermuten, dass dies eine Reaktion auf die regelmäßig getrunkene Muttermilch sein könnte. "Pit hat in letzter Zeit nicht mehr so gut zugenommen und wirkte – selbst für einen Panda – verhältnismäßig schläfrig", erklärte Ragnar Kühne, der zoologische Leiter des Zoo Berlin. "Somit erscheint eine Entwöhnung von Mutter und Nachwuchs, wie es in der Natur üblich sei, "hier als sinnvoll", heißt es in der Pressemitteilung des Zoos weiter.