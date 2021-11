Es ist der Albtraum jedes Hundebesitzers: Der geliebte Vierbeiner wird von Unbekannten entführt, während man nur schnell was einkauft. So ist es einer Familie in Pankow passiert. Die sucht jetzt ihren Oskar - unter anderem mit Duftködern.



Der Jack Russell Terrier der Familie Brandts war von einem zwölfjährigen Jungen vor einer Drogerie in Pankow gestohlen und in Kreuzberg wieder freigelassen worden. Nun sucht die Familie auf verschiedenen Wegen und wird von zahlreichen Helfern unterstützt. Um dem Hund die Suche nach dem Heimweg zu erleichtern, hat Friederike Brandts Duftspuren gelegt. Sie hat unter anderem ein T-Shirt von sich auf bestimmten Wegen an einem Band auf dem Boden entlanggezogen, damit der Hund den Geruch von seinem Frauchen aufnehmen und verfolgen kann.