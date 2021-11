Helmut Krüger Potsdam Donnerstag, 04.11.2021 | 12:23 Uhr

Na ja, alles läuft wie zuvor eingeschätzt:



In 25 oder 30 Jahren nach der Eröffnung kommt es zu einer grundlegenden Umgestaltung, nach ggf. 40 Jahren zu einer grundlegenden Fassadenveränderung, in 60 Jahren nach Eröffnung wird das Gebäude dann dem Erdboden gleich gemacht und in 80 oder 100 Jahren kräht kein Hahn mehr danach, dann wird es zu einer bloßen Fußnote in der Lokalgeschichte von Berlin geworden sein.



Es geht alles auch anders: kein bloßes Hinterherhetzen hinter jeweils neueste Trends, vielmehr bleibende Bedeutung, gerade an solchem, keineswegs ja beliebigem Ort.