Nur zwei Tage nach den letzten Beschädigungen ist das Büro der Grünen-Abgeordneten Klara Schedlich in Berlin-Reinickendorf erneut angegriffen worden.



Nach Polizeiangaben setzten Unbekannte in der Nacht auf Dienstag den Bereich vor der Eingangstür des Parteibüros am Eichborndamm im Ortsteil Wittenau in Brand. Kurz vor 2 Uhr bemerkte eine Passantin die Flammen und alarmierte die Feuerwehr. Diese konnte den Schwelbrand löschen. Der Staatsschutz des Landeskriminalamts hat die Ermittlungen übernommen.