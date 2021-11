Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Schöneberg sind am frühen Freitagmorgen zwei Menschen verletzt worden. Ein Bewohner sei bei dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus verletzt worden, teilte die Feuerwehr mit. Der Mann kam demnach mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Zudem verletzte sich den Angaben zufolge ein Feuerwehrmann am Fuß.

Die Wohnung im zweiten Obergeschoss eines fünfgeschossigen Wohnhauses in der Goebenstraße stand aus noch unbekannten Gründen komplett in Flammen. 25 Bewohner brachten sich selbst in Sicherheit und wurden in einem BVG-Bus betreut.