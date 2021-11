Das Pflegeheim "Seniorenleben - Bessemerstraße" in Berlin-Schöneberg steht offenbar vor dem Aus. Der Betreiber hat mit einem Schreiben am letzten Mittwoch den Bewohnern gekündigt, wie rbb|24 von Angehörigen der Senioren erfahren hat.

"Mir ist die Kinnlade runtergefallen, als ich den Brief in den Händen hielt", sagt Anne*, deren 88-jährige Schwiegermutter seit drei Jahren in dem Pflegeheim lebt. "Die Frau ist schwer dement, fast blind und fast taub. So was kann man ihr doch nicht zumuten."

In dem Kündigungsschreiben, das rbb|24 exklusiv vorliegt, gibt der Betreiber, die Argentum Pflegewohnstift Gmbh, Teil der Argentum Gruppe, an, das Pflegeheim zum 31. Dezember 2021 aus betrieblichen Gründen zu schließen. Weitere Gründe zu dem Beschluss werden im Schreiben nicht genannt. Nach der Massenkündigung der Bewohner der Josephinen-Anlage in Potsdam ist dies eine weitere Schließung eines Pflegeheims in der Region in nur wenigen Tagen.