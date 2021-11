Ein Mann ist bei einer Auseinandersetzung in Berlin-Schöneberg ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 56-Jährige am Samstagabend nach Zeugenaussagen in einem Erotikmarkt in der Kurfürstenstraße mit einem 36 Jahre alten Mann in Streit geraten.

Dabei wurde der Ältere den Angaben zufolge so schwer verletzt, dass er von Rettungskräften reanimiert werden musste. Er kam in ein Krankenhaus.

Beamte konnten den 36-jährigen Tatverdächtigen demnach in der Nähe des Tatorts festnehmen. Er soll am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Mordkommission ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.