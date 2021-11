Er soll Ende Oktober einen 38-jährigen Taxifahrer in Berlin-Mitte von hinten in den Hals gestochen und ihn dabei schwer verletzt haben. Das Opfer musste in einem Krankenhaus notoperiert werden.

Nach einer Messerattacke auf einen Berliner Taxifahrer hat die Polizei einen 44 Jahre alten Tatverdächtigen in Tegel festgenommen. Das teilte die Behörde gemeinsam mit der Berliner Staatsanwaltschaft am Samstag mit. Die hatte demnach zuvor einen Haftbefehl gegen den dringend tatverdächtigen Mann erlassen.

Taxifahrer in Berlin-Mitte in Hals gestochen

Nach aktuellem Ermittlungsstand stieg der 44-Jährige in der Tatnacht am Potsdamer Platz in das Taxi und ließ sich damit in Richtung Tegel kutschieren. Beim Halt an der Kreuzung Kamener Weg/Werdohler Weg zückte der Täter sein Messer und stach den Taxifahrer in den Hals, schnappte sich die Geldbörse seines Opfers und flüchtete in Richtung Flughafensee.

Der Kripo gelang es in der Folge den mutmaßlichen Täter in Tegel aufzuspüren. Er wurde am Freitag in der Bernauer Straße festgenommen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fand sich umfangreiches Beweismaterial, wie die Polizei mitteilte.