Die Berliner Staatsanwaltschaft hat nach einem Autorennen mit drei Todesopfern Anklage gegen einen 21-Jährigen erhoben. Diese lautet auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge und Straßenverkehrsgefährdung, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte.



Die Staatsanwaltschaft legt dem Fahrer zur Last, am 2. Februar spätabends einen von ihm ausgeliehenen 450 PS starken Audi-Sportwagen, in dem sich drei Mitfahrer befanden, bei schwierigen Straßen- und Sichtverhältnissen auf mindestens 150 Stundenkilometer beschleunigt zu haben.