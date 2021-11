Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Spandau sind am Montag vier Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Der Berliner Feuerwehr zufolge ereignete sich der Unfall an der Schulenburgbrücke in Wilhelmstadt. Hinter der Brücke sei ein Auto kurz am späten Nachmittag in einen Lkw gefahren, der am Straßenrand parkte. Offenbar war der Fahrer in einer leichten Kurve von der Fahrbahn abgekommen.

Die vier verletzten Fahrzeuginsassen wurden in Krankenhäuser gebracht, ein Passant erlitt einen Schock, musste aber nicht in die Klinik. Bei dem Unfall wurden noch drei weitere geparkte Pkw beschädigt.

Rund 30 Feuerwehrleute waren an der Unfallstelle. Der Einsatz sei inzwischen beendet, teilte die Feuerwehr weiter mit.