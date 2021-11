Es galt in den 1930er Jahren als das am meisten fotografierte Einfamilienhaus Berlins. Nun wird das von Marlene Moeschke-Poelzig entworfene Haus in der Tannenbergallee abgerissen - dort sollen künftig neue Luxuswohnungen stehen.

Ein Architektur-Denkmal Berlins verschwindet: Der umstrittene Abriss der Villa Poelzig in Charlottenburg hat am Dienstag begonnen. Das Haus in der Tannenbergallee galt in den 1930er Jahren als das bekannteste und am meisten fotografierte Einfamilienhaus Berlins.

Entworfen wurde es von Marlene Moeschke-Poelzig. Sie war die Frau des Architekten Hans Poelzig, der unter anderem durch das Haus des Rundfunks in der Masurenallee (Charlottenburg-Wilmersdorf) bekannt wurde.



Der Abriss der Villa stand trotz vieler Proteste bereits seit Monaten im Raum. Das Haus hatte es auch wegen mehrerer Umbauten nicht auf die Denkmalliste des Landes geschafft. Nun sollen dort Luxuswohnungen entstehen.