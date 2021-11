David Lejdar Berlin Freitag, 12.11.2021 | 21:00 Uhr

Auch die Containerdörfer sollten nur Notlösung sein, und sind flott voll weil es nicht mal so viele Modulare Unterkünfte gibt wie vorgesehen, was in dem verlinktem Artikel gesagt wird. In anderen Worten, auch wenn es viele vielleicht ganz lustig finden Leute in Container zu stecken wo dann vergessen werden, während z.B. die Vorsitzenden der Bundesparteien so viel Geld haben, dass sogar bei den Tausendern gar nicht mehr Überblick, als ordentlichen Umgang mit der Thematik finde ich sowas nicht.



Und dabei kann zwar argumentiert werden, dass es in Staat mit Privatautonomie nicht Rolle des Staates ist als Bürgerbetreuung zu agieren. Aber wenn z.B. adligen SS-Offizieren "zweite Chance" gegeben wurde, während aber jemand Armer z.B. nach Todesfall in Familien wegen paar Euro Schulden mit negativem Schufa-Eintrag keine Wohnung auf dem freien Markt bekommt (um mal ein Beispiel von verschiedenen Dingen zu nennen) und in Graben geschmissen wird, sowas finde ich selber sehr absurd.