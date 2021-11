Am Montagvormittag ist der Baum für den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz gefällt worden. In diesem Jahr kommt die Nordmanntanne von einer privaten Baumspenderin aus Marzahn, wie der Schaustellerverband mitteilte. Die jetzt 17 Meter große Tanne wurde aus zahlreichen Bewerbungen ausgewählt. Die Spenderin kaufte den Angaben nach den Weihnachtsbaum im Jahr 1995 im Topf für das heimische Wohnzimmer und pflanzte ihn später im Garten aus. Damals war der Baum 1,20 Meter groß.

In den kommenden Tagen wird der nunmehr haushohe Baum mit tausenden Kugeln und Lichtern in klassischen rot-goldenen Farben geschmückt. Der Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz soll am 22. November eröffnet werden. Dort soll die 3G-Regel mit Maskenpflicht gelten.

In Berlin gibt es etwa 50 Weihnachtsmärkte. Wegen der Pandemie kann auch in diesem Jahr dort nicht so ausgelassen gefeiert werden. Vor knapp einer Woche beschloss der Senat eine Maskenpflicht für die Weihnachtsmärkte. Allerdings gilt die nicht für Märkte, deren Betreiber auf die 2G-Regel setzen. In dem Fall haben nur geimpfte und genesene Menschen Zutritt sowie Kinder unter 12 Jahren, für die bislang keine Impfungen angeboten werden. Hinzu kommen Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können.