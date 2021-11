Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) ist am Donnerstagabend in einer Wohnung eine Leiche entdeckt worden. Ein Notarzt konnte nach Polizeiangaben nur noch den Tod der leblosen Person feststellen. Wie der Lagedienst der Brandenburger Polizei rbb|24 erklärte, sei die Wohnung im vierten Obergeschoss beschlagnahmt worden. Kriminalisten sollen jetzt klären, wie es zum Brandausbruch in der Wohnung gekommen, wie die Person ums Leben gekommen ist.

Den Angaben zufolge seien benachbarte Wohnungen durch den Löschwasser-Einsatz in Mitleidenschaft gezogen worden. Durch das Eingreifen der Feuerwehr konnte ein großflächiger Brandausbruch in dem Mehrfamilienhaus verhindert werden. Der Schaden soll sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Zuerst berichtete die „Märkische Allgemeine“ über den Brand.