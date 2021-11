Drei Schweine sind in einer Mastanlage in Karstädt in der Prignitz nach einem Einbruch verendet. Unbekannte Täter hätten Fenster ausgehebelt und die Stromzufuhr für die Heizung und die Belüftung im Schweinestall unterbrochen, berichtete die Polizei am Sonntag.

Mitarbeiter der Mastanlage wurden am Freitag auf den Einbruch aufmerksam und schalteten den Strom wieder an. Am Samstagvormittag stellten sie fest, dass noch einmal eingebrochen wurde und erneut kein Strom floss. Die drei Schweine seien vermutlich gestorben, weil Heizung und Belüftung ausfielen.

Aus einem Geschäftsraum stahlen die Unbekannten Büromaterial. Den Schaden schätzen die Beamten auf rund 5.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.