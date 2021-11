KZ-Überlebender sagt gegen früheren Wachmann aus - "Sie haben die Hölle bewacht"

Bild: dpa/Christophe Gateau

04.11.21 | 17:21 Uhr

50 Jahre lang habe er nicht über das Erlebte sprechen können, wollte alles vergessen. Nun sagte der KZ-Überlebende Emil Farkas im Prozess gegen einen SS-Wachmann aus dem KZ Sachsenhausen aus. Von Lisa Steger



Emil Farkas war 15 Jahre alt, als er den Eingang des KZ Sachsenhausen durchschritt. Verschleppt aus der Tschechoslowakei. Es war Ende Dezember 1944. Die Menschen feierten Weihnachten. Farkas hingegen stand auf dem Appellplatz und blickte auf die Leichen von zehn Männern. Die hatte die SS erhängt. Die Wachleute brüllten die neuen Häftlinge an: Genau dort würden auch sie landen, wenn sie "nicht in Ordnung sind", wenn sie also nicht gehorchten. Farkas war ein trainierter Sportler. Geräteturner. Die SS teilte ihn dem berüchtigten Schuhläuferkommando zu. Das hieß: Schuhe testen für die deutsche Industrie. Stiefel, Sandalen. 40 km Fußmarsch am Tag und dies bei jedem Wetter. Zu essen gab es nur ein Stück Brot am Morgen.

Ein lebensgefährliches Arbeitskommando

Jeden Tag, so sagt Emil Farkas aus, brachen Schuhläufer zusammen und ebenso andere Häftlinge. Aus Schwäche. Und weil sie unterernährt waren. Sie wurden auf der Stelle erschossen. "Nicht alle Männer, die morgens anfingen, waren abends noch am Leben", erinnert sich der 92-Jährige. "Es war absolut wie die Todesmärsche." Andere Häftlinge eilten herbei, luden die Toten auf Karren, fuhren sie ins Krematorium. "Ich habe es gesehen. Jeden Tag." Auch vor den Baracken standen diese Karren jeden Morgen. Dort schliefen die Gefangenen ohne Decken und ohne Heizung. "Leute starben in der Nacht, das war ganz normal", so der 92-Jährige. "Die Leute starben, weil sie am Verhungern waren. Menschen starben, dann kamen neue." Andere Gefangene hielten Angst, Hunger und Schläge nicht mehr aus. Sie liefen in den Todesstreifen, weil sie erschossen werden wollten. Es waren manchmal auch Jugendliche. Farkas hat es selbst gesehen.

"Ist Ihnen Ihr dunkles Geheimnis so viel wert, dass sie sich nicht entschuldigen können?"

Bei ihren Fußmärschen mussten die Schuhläufer deutsche Lieder singen, erinnert sich Emil Farkas. Eines davon hieß "Erika". Er stimmt es im Gerichtssaal an: "In der Heimat wohnt ein kleines Mädchen, das heißt Erika." 77 Jahre ist das her. Er trifft den Ton noch. Erika war auch der Name seiner Nichte, die im Alter von einem Jahr deportiert und ermordet worden war. So wie Farkas' Schwester, deren Mann und zwei seiner Brüder. Immerzu musste Emil Farkas an die Kleine denken, sagt er aus, und dabei weiter singen, weiter marschieren. "Mein Ziel war nur, zu überleben." Er wendet sich direkt an den Angeklagten Josef S.: "Sie haben die Hölle bewacht. Sie sind jetzt hundertmal so alt, wie Erika wurde. Ist Ihnen Ihr dunkles Geheimnis so viel wert, dass sie sich nicht entschuldigen können?" Der Angeklagte schweigt. "Sie haben mich gesehen, Sie haben mich gehört. Das Lied hieß "Erika"!" fährt Emil Farkas fort. Josef S., der Wachmann, schweigt weiter.

Vergangenheit, die nie vergeht

Seine Aussage in dem Prozess ringt sich der Überlebende geradezu ab. "Ich konnte 50 Jahre lang nicht darüber sprechen", sagt Farkas. Ende der 40er Jahre ging er nach Israel und wurde dort Sportlehrer. Der Rektor seiner Schule wollte, dass Farkas den Kindern vom Holocaust berichtet. "Ich konnte nicht reden. Ich war jahrzehntelang stumm", flüstert er mehr, als er spricht. "Jeden Tag wurde ich geschlagen. Jeden Tag starben Menschen. Ich wollte alles vergessen. Das war mein Wunsch." Eine Zeitlang sah es so aus, als habe er das geschafft, erzählt Farkas' Enkelin Rotem Bin-Ari, die ihn zum Prozess begleitet. "Ich wusste einiges, aber er sagt nicht viel", berichtet die 36-Jährige: "Erst vor zehn Jahren hat sich das geändert. Er brauchte Zeit."

In der Nacht vor dem Prozess hat Emil Farkas kaum geschlafen, sagt Anwalt Thomas Walther, der ihn als Nebenkläger vertritt. Warum hat der 92-Jährige den Weg auf sich genommen? "Er hat die Suche nach Gerechtigkeit im Sinn, weil es für ihn auch ein Stück Frieden bedeutet", so Walther. "Er kann mit dem Geschehen besser umgehen, wenn die deutsche Justiz am Ende noch ein gerechtes Urteil spricht, das feststellt: ich bin dort grausam gequält worden." Am Ende teilt der Überlebende im Gerichtssaal mit: Er hat dem Richter noch etwas zu sagen. "Ich wollte mich bedanken für alles hier." Nach Haifa zurückfliegen will er an diesem Tag nicht. Denn Farkas will den nächsten Prozesstag wieder verfolgen. Er hofft, dass der Angeklagte doch noch spricht.

Sendung: Brandenburg aktuell, 4.11.21, 19:30 Uhr