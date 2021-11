"Woodhenge Bochow" bei Jüterbog - Unter einem Acker schlummert das Stonehenge von Brandenburg

Frank Lochter Audio: Antenne Brandenburg | 04.11.2021 | Susanne Hakenjos | Bild: Frank Lochter

07.11.21 | 08:28 Uhr

Der weltberühmte Steinkreis Stonehenge in Südengland könnte bald Konkurrenz bekommen. Südlich von Jüterbog liegt eine Kultstätte der Jungsteinzeit. Nun soll die Anlage wiederbelebt und zum Touristenmagnet werden. Von Susanne Hakenjos

Nur der Wind pfeift über den Kartoffel-Acker östlich der Landstraße von Jüterbog nach Bochow (Teltow-Fläming). Im Boden aber, einen Meter siebzig tief, gibt es ringförmige Gräben und Spuren aufrecht gestellter Holzpfähle: Hier stand ein Bauwerk der Jungsteinzeit mit Ringpalisaden und Tor-Öffnungen, durch die etwa bei der Sommer-Sonnenwende vor 6.700 Jahren ganz exakt das Licht einfiel. Dies konnten Forscher vom Planetarium Potsdam nachweisen, erläutert Kreisarchäologe Stefan Pratsch: "Wenn die Sonne aufging, hat sie das Licht in diese Anlage hineingelassen. Und vermutlich waren in diesen Öffnungen, den Sicht- und Peilachsen, auch Pfosten aufgestellt, welche einen lang Schatten geworfen haben."



dpa/Patrick Pleul Prenzlau - Müll-Archäologin sucht nach Erkenntnissen für und über unser Leben Archäologen befassen sich normalerweise mit längst vergangenen Zeiten. Müll-Archäologinnen wie die Prenzlauerin Eva Becker interessieren sich dagegen dafür, was andere gerade weggeworfen haben. Sie will damit auch zum Umweltschutz beitragen.

Die Anlage war womöglich für die Bestimmung von Aussaat-Terminen wichtig, denn rund 300 Jahre lang wurde sie von frühen Ackersiedlern genutzt, die aus Kleinasien nach Nordeuropa zugewandert waren. Auch feingearbeitete Tonscherben der Stichbandkeramik zeugen von ihnen in Bochow.

Sonnen- Mond- und Sternen-Observatorien - und mehr

Das "Woodhenge von Bochow" so der englische archäologische Fachbegriff, zählt zu den frühen monumentalen Kultbauten Mitteleuropas. Als eine der nördlichsten sogenannten Kreisgrabenanlagen in ganz Europa ist sie von großer archäologischer Bedeutung, sagt Archäologe Pratsch. Im Grunde glich sie einem hölzernen Stonehenge. Spuren im Boden deuten sogar auf aufrecht stehende Steine wie bei dem berühmten Steinkreis in Südengland hin: "Hier könnte es sich um ein kombiniertes Modell aus Holz und Steinmonumenten gehandelt haben. Wahrscheinlich hat man zuerst hölzerne Architekturen errichtet und später diese dann in Stein ausgeführt." Solche Anlagen hätten laut dem Archäologen einerseits als Observatorien gedient für astronomische Phänomene, aber auch vielleicht für sportliche Wettkämpfe. Dies werde derzeit unter Archäologen diskutiert, erläutert Stefan Pratsch. Vielleicht wurden solche Anlagen auch kalendarisch genutzt: "Heute denkt man, dass es vielleicht Kalendarien gegeben hat, die wir nur nicht so kennen."

Das "Woodhenge" Modell im Maßstab 1:100

Einmal Tiefpflügen und das Bodendenkmal ist für immer zerstört

Als Bodendenkmal ist das Gelände südlich der Nuthe zwar in die Landesdenkmalliste eingetragen. Software-Ingenieur Frank Lochter war Anfang der 1990er-Jahre im Auftrag des Brandenburgischen Landesmuseums für Ur- und Frühgeschichte an der Auswertung der geophysikalischen Daten der Luftbildarchäologie beteiligt. 1999 wurde die Stätte durch die Berliner Humboldt-Universität erforscht. Dass das Gelände 20 Jahre später immer noch als Ackerland bewirtschaftet wird, schockierte den Potsdamer, als er vor einiger Zeit vorbeifuhr. "Die Gräben liegen in einer Tiefe von nur 1,70 bis 2 Meter – einmal aus Versehen Tiefpflügen und es gibt nichts mehr, dass uns über unsere frühe Geschichte erzählt", warnt Lochter. Auch Kreisarchäologe Stefan Pratsch macht klar, dass die Ackerland-Nutzung vorbei sein muss. "Seit einem Jahr bereits laufen dazu Gespräche", berichtet er. Landwirtschafts- und Kultusministerium müssten sich nun endlich einigen, ob die Fläche von etwa 120 mal 100 Metern entweder vom Land direkt angekauft wird - im Rahmen von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - oder ob die Agrargenossenschaft über Mittel aus dem Landwirtschaftsförderprogramm "Blühstreifen" entschädigt wird, wenn sie es aus der Bewirtschaftung nimmt. Es gelte endlich, das große touristische Potenzial des "Woodhenge Bochow" sichtbar zu machen.

rbb/Jahn Gräberfeld aus Bronzezeit bei Bauarbeiten entdeckt - Warum die Gräberfundstücke aus Guben etwas Außergewöhnliches sind In Guben wird ein Haus gebaut, doch die Arbeiten enden Anfang Juli abrupt. Ein Gräberfeld ist entdeckt worden, mehrere tausend Jahre alt. Archäologinnen bergen rund 50 Gefäße - Urnen und Grabbeigaben. Viele sind erstaunlich gut erhalten. Von Josefine Jahn

Visualisierung und Entwicklung zum Touristenmagnet

Die Pläne, um die jungsteinzeitliche Kultstätte für Besucher erlebbar zu machen, liegen im Landkreis schon in der Schublade parat: Schilder wollen aufgestellt, Parkplätze eingerichtet, Flyer gedruckt werden. Dann könnten Besucher den Ort nacherleben, wünscht sich Kreisarchäologe Pratsch: "Man könnte diese Öffnungen in den Palisadenringen markieren durch Holzpfosten, oder besser noch witterungsfeste Stahlsäulen." Mit niedrigwachsenden Hecken könnten die Dimension der Holzarchitektur visualisiert werden, sodass bestimmte Events wie Winter- oder Sommersonnenwenden möglich wären, und "damit die Bedeutung der Anlage verdeutlicht", so Pratsch.

Der Kreisarchäologe Stefan Pratsch will die Kultstätte wiederbeleben

Lebensechte Rekonstruktion wie in Gosek oder Pömmelte

Der innere Palisaden-Kreis hatte, blickdicht abgeschirmt, einen Durchmesser von 50 Metern, der äußere von zwei umlaufenden Gräben einen Durchmesser von 76 bis 80 Metern, bei einer Breite von etwa zwei Metern, weiß Frank Lochter. Der Ingenieur war nicht nur an der frühen Erforschung des "Woodhenge Bochow" beteiligt, er engagiert sich jetzt auch für einen lebensechten Nachbau der ringförmigen Anlage mit Holzpalisaden und Gräben, ähnlich wie es dies bereits in Sachsen-Anhalt in Gosek oder dem sogenannten "Ringheiligtum Pömmelte" gibt. "Wer schon mal in Pömmelte und Gosek war, der weiß, dass diese Anlagen eine wahnsinnige Ausstrahlung auf uns haben, das ist ja unsere Geschichte. Natürlich wünsche ich mir, dass so eine Anlage rekonstruiert wird. Sie dokumentiert den Weg der Menschen aus Kleinasien nach Nordeuropa." Dazu müsste sich aber vor Ort, in Jüterbog ein Verein gründen. Dann könnte über eine Spendenplattform Mittel für eine virtuelle 3-D-Rekonstruktion eingeworben werden. "Dafür würde man rund 10.000 Euro benötigen", weiß Frank Lochter. Und auch eine lebensechte Rekonstruktion vor Ort wäre über privates Sponsoring denkbar, ähnlich wie für das "Sonnenobservatorium von Gosek": "Ich könnte mir schon vorstellen, dass sich Menschen einbringen, indem sie einen solchen Palisadenpfosten sponsern. Wenn die Menschen in Jüterbog das wollen, sind die Möglichkeiten hervorragend, um das Ding zu rekonstruieren. Nur dann wird sie richtig erlebbar."

Sendung: Antenne Brandenburg, 04.11.2021, 14:40 Uhr