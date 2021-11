Bei einer Karambolage von drei Autos auf der Landstraße zwischen Falkensee (Havelland) und Groß Glienicke sind sechs Menschen verletzt worden.

Ein 21-Jähriger Autofahrer kam am Samstagnachmittag aus unbekannten Gründen von der Spur ab und fuhr in den Gegenverkehr, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dort krachte er demnach mit einem anderen Wagen zusammen.



Das Auto des Unfallfahrers kam anschließend ins Schleudern und stieß mit einem weiteren Wagen zusammen, wie es weiter hieß. Der 21-Jährige verletzte sich schwer. In den anderen Fahrzeugen erlitten fünf Menschen leichte Verletzungen. Alle kamen in Krankenhäuser. Die Landstraße war wegen des Unfalls in beide Richtungen gesperrt.