Im Prozess um die Gewalttaten im Potsdamer Oberlinhaus sind am Donnerstag die möglichen psychischen Beeinträchtigungen der Angeklagten in den Vordergrund getreten. Ihr Ehemann und die Psychiaterin der Frau sagten umfassend aus.

Im Prozess um die Tötung von vier Schwerstbehinderten im Potsdamer Oberlinhaus hat der Ehemann der Angeklagten umfassend ausgesagt. Im Gegensatz zur behandelnden Psychiaterin sprach er von einem desolaten Zustand seiner Frau vor der Tat. Diese sei am 28. April in verwirrtem Zustand nach Hause gekommen und habe "nur vor sich hingefaselt", sagte der Ehemann am Donnerstag vor dem Landgericht Potsdam. Daraufhin habe er den gemeinsamen Sohn gebeten, auf seine Frau achtzugeben und das Oberlinhaus angerufen, um zu erfahren, was vorgefallen war.

Bereits in den Wochen unmittelbar vor der Tat sei seine Frau in einem desolaten psychischen und körperlichen Zustand gewesen, sagte der 54-Jährige am vierten Prozesstag aus. Daraufhin sei er mit ihr übereingekommen, dass sie am darauffolgenden Tag erneut ärztliche Hilfe der behandelnden Psychiaterin in Anspruch nehmen solle. Im weiteren Verlauf seiner Aussage schilderte er seine Frau als Mutter, die nie die Geduld mit ihren Kindern verloren habe und vor der Tat "komplett überfordert" war.



Die Gewalttat im Potsdamer Oberlinhaus Ende April mit vier Getöteten hatte deutschlandweit Entsetzen ausgelöst. Die 52-Jährige Angeklagte muss sich wegen Mordes und weiterer Straftaten verantworten. Die Staatsanwaltschaft geht von einer erheblich verminderten Schuldfähigkeit aus.