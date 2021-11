Corona-Maßnahme - Präsenzpflicht in Brandenburger Schulen ab Montag ausgesetzt

Mi 24.11.21 | 16:28 Uhr

dpa/Marijan Murat Audio: Antenne Brandenburg | 24.11.2021 |Torsten Sydow | Bild: dpa/Marijan Murat Download (mp3, 1 MB)

Die Bildungsministerin hatte den Schritt am Dienstag im rbb angekündigt, jetzt wird es konkret: Ab Montag können in Brandenburg Eltern entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schulen schicken. Nur für Abschlussjahrgänge ist das nicht möglich.



Angesichts stark ansteigender Corona-Infektionszahlen wird ab Montag an Brandenburger Schulen die Präsenzpflicht ausgesetzt. Eltern können dann selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken wollen, hieß es am Mittwoch aus Brandenburgs Bildungsministerium. Das Fehlen muss schriftlich angekündigt werden, die Kinder und Jugendlichen gelten als entschuldigt, heißt es auf der Internetseite des Brandenburger Bildungsministeriums [mbjs.brandenburg.de].



Abschlussklassen sind von der Regelung ausgenommen. Sie sollen bestmöglich auf Prüfungen vorbereitet werden. Enden soll die Aufhebung der Präsenzpflicht, wenn die Inzidenzwerte deutlich fallen und so viele Selbsttests zur Verfügung stehen, dass sich jeder Schüler fünfmal in der Woche testen kann.

dpa-Symbolbild/Frank Rumpenhorst 2 min Corona-Pandemie - Präsenzpflicht in Brandenburger Schulen soll aufgehoben werden Die Schule sei ein "sicheres Lernumfeld", sagt die Brandenburger Bildungsministerin Britta Ernst. Dennoch soll nun die Präsenzpflicht aufgehoben werden - man entspreche damit auch dem Wunsch der Eltern. Doch vom Landeselternrat kommt Kritik.



Kritik von Landeselternrat und Linke

Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) hatte das Aussetzen der Präsenzpflicht in Brandenburg am Dienstag im Inforadio des rbb angekündigt und unter anderem mit dem Wunsch vieler Eltern begründet. Wichtig sei, dass die jeweiligen Bildungsbiographien nicht dauerhaft beschädigt werden, betonte sie dabei. "Das ist immer die zentrale Abwägung, die wir treffen müssen", erklärte die SPD-Politikerin.



Der Brandenburger Landeselternrat hat derweil scharfe Kritik an den Plänen der Landesregierung geübt, angesichts stark steigender Corona-Zahlen die Präsenzpflicht an den Schulen aufzuheben. Der Vorsitzende René Mertens sagte am Dienstag Antenne Brandenburg vom rbb, das sei ein Offenbarungseid. Das ganze Jahr sei nichts getan worden, um die Schulen sicherer zu machen.



Kritik an dem Schritt des Bildungsministeriums übt auch die Brandenburger Linke. Sie schlug statt des Aussetzens der Präsenzpflicht Wechselunterricht vor.



Drei Tests pro Woche - und frühere Weihnachtsferien

In den Brandenburger Schulen gilt bereits eine Maskenpflicht. Darüber hinaus müssen sich die Schülerinnen und Schüler sowie die an der Schule Beschäftigten, die weder genesen noch geimpft sind, dreimal wöchentlich auf das Coronavirus testen, wie das Brandenburger Kabinett am Dienstag festgelegt hat. Dafür reicht wie bisher ein zuhause durchgeführter Selbsttest aus.



Um die Infektionslage in den Schulen zu senken, sollen zudem die Weihnachtsferien früher beginnen. Der letzte Schultag ist nun Freitag, der 17. Dezember. In Berlin beginnen die Weihnachtsferien am 20. Dezember und damit drei Tage früher als zunächst vorgesehen. Die Präsenzpflicht gilt hier im Gegensatz zu Brandenburg weiter, wie Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Dienstag sagt. Sendung: Brandenburg aktuell, 24.11.2021, 19:30 Uhr