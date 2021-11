Das Telefon klingelte und der Technikchef sagte: "Matthias, hier läuft was unnormal!", so erinnert sich Matthias Reyer, verantwortlich für das Computernetzwerk der TU, an den Morgen des 30. April. Es ist ein Freitag. An diesem Tag wurde die TU Berlin gehackt und schnell war das den IT-Fachleuten dort auch klar. Die verschlüsselten Dateien in den Windows-Systemen der Uni waren der Beweis. Matthias Reyer ist Direktor der Zentraleinrichtung, Campusmanagement, sein IT-Team nahm die Uni-Server damals umgehend vom Netz: "Es war wirklich Licht aus im IT-Bereich", sagt er.

Kein Geheimnis ist dagegen, wie die TU nach eigenen Angaben nach dem Hackerangriff reagiert hat. "Wir waren insofern vorbereitet, als dass es Notfallkonzepte gibt. Wir hatten vorab durchgespielt was machen wir, wenn ein solcher Unfall passiert", sagt IT-Chef Matthias Reyer. Niemand sei in Panik verfallen – das sei ganz wichtig. Für Analyse, Schadensbehebung und Verbesserung der Sicherheit zog die Uni externe Fachleute hinzu. Das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zertifiziert solche Firmen. Und rät, sie einzuschalten. Matthias Reyer kann das nur bekräftigen. "Lassen Sie Dritte auf Ihre Systeme gucken, die sehen mehr!", ist sein Rat. Die Technische Universität werde das in Zukunft intensiver und öfter tun als vorher. Das ist eine Lehre aus dem Hackerangriff vom April. Was genau sie sonst an ihren Systemen verändert hat, will sie aus Sicherheitsgründen nicht veröffentlichen.