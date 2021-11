Dostojewski am Deutschen Theater - Zwiespältiges Zwangsgemeinschaftserlebnis

Arno Declair Audio: Inforadio | 4.11.2021 | Ute Büsing | Bild: Arno Declair Download (mp3, 4 MB)

04.11.21 | 11:54 Uhr

Der Roman "Der Idiot" von Fjodor Dostojewski aus dem untergehenden zaristischen Russland hat schon einige Theateradaptionen erlebt. Am Deutschen Theater zum 200. Geburtstag des Schriftstellers gab es jetzt eine weitere - eine Zumutung. Von Ute Büsing

Nichts weniger als eine zärtliche Reise hinein in den Kopf Dostojewskis will dieses wuchtige Puzzle aus hochemotionalen bis hysterischen Situationen unternehmen. Wie fast immer erzählt Regisseur Sebastian Hartmann nicht linear, sondern er kondensiert aus den 900 Seiten Roman Kernmotive heraus: die Krankheit Epilepsie, die Sucht nach Leben, Missbrauch, Alkohol- und Spielsucht. Wie sehr es hier, auf Anschlag, um das Leben geht, schreit Elias Ahrens gleich im Eröffnungsmonolog heraus. Der Schauspieler ist einer der Gewährsleute für Seelenpein und fast kalenderspruchhaft propagierte Sinnsuche, darunter religiös verbrämte Sprüche, die an den Schriftsteller Paulo Coelho denken lassen.

radioeins #keinBerlinohneKultur - Deutsches Theater Repräsentativ für die Berliner Theaterlandschaft gestaltete das Deutsche Theater einen Buchstaben des Schriftzugs #keinBerlinohneKultur. Damit setzt das DT ein Zeichen für die Bedeutung und Relevanz der Theater in Berlin.



Ohrenstöpsel gegen das Dröhnen, Schreien und Wummern

Nicht Fürst Myschkin, der kindlich Wahrheit kundtuende, zum "Idiot" gestempelte Außenseiter in der untergehenden zaristischen Gesellschaft in Sankt Petersburg, steht hier zwischen blutroter Schlossfassade, schwarzem und Aluminium-Tipi auf der ebenfalls von Hartmann entworfenen Bühne, sondern seiner viele: Gedanken- und Ideenträger mehr als handelnde Personen, Berauschte am Rande der Existenzvernichtung, Verurteilte auf dem Weg zur Hinrichtung. Aber auch ein Obdachloser mit Hund. Es entstehen wahre Textgewitter, getunkt in blutrotes Licht, viel Nebel begleitet von dunkel-dräuender Live-Musik (Arno Waschk, Samuel Wiese) und ein paar von den Schauspielern intonierte Pop-Songs wie "Naturally born bad". Das achtköpfige Ensemble geht bis hart an den Rand noch zumutbarer Selbstentäußerung und Entblößung, spielt sich, oft angetrieben von Manuel Harder in einem magierhaften Gewand mit Geweih-Hut (Kostüme: Adriana Braga Peretzki), in einen Rausch.



Für all das Dröhnen, Schreien und Wummern werden Ohrstöpsel ausgegeben. Dennoch setzt schon in der ersten Pause des viereinhalbstündigen Abends eine Massenflucht ein. Noch mehr leeren sich die Reihen nach der zweiten.

Christian Thiel Theaterkritik | Neuer Intendant Pollesch in der Volksbühne - Hommage an einen Vorhang und den alten guten Geist Ein Theatertermin, auf den viele lange gewartet hatten: Donnerstagabend wurde die Berliner Volksbühne mit einer Produktion des neuen Intendanten, René Pollesch wiedereröffnet. Von Ute Büsing

Kraftakt zwischen genial und voll daneben

Und ja, dieser in intensive Gefühle aufgebrochene, oft frontal ans Publikum gerichtete Kraftakt ist eine Zumutung. Er schwankt zwischen genial und voll daneben. In einem 20-minütigen Parforceritt reicht der entfesselte Niklas Wetzel vor einer mit dem Roman-Personal bekritzelten Brandmauer die Handlung nach wie bei Wikipedia auf Speed. Der Akt zeigt Hartmanns ganze Verachtung für linear nacherzähltes Theater. Linda Pöppel proklamiert blutverschmiert an Strippen im Bühnenhimmel hängend ernsthafte Ideale und, ausgerechnet: Achtsamkeit. Zur Erde heruntergelassen wird sie drapiert wie das Christus-Gemälde von Hans Holbein dem Jüngeren, auf das Dostojewski ausdrücklich Bezug nimmt. In der Aura des Bildes fand er einen Zustand ähnlich dem eines epileptischen Anfalls wieder. Als Pöppel, gehüllt in eine Plastikfolie, ewig auf der Bühne verharrt, ruft die hier großartig geerdete Ruth Reinecke die Mitspieler zur Ordnung: "Linda friert!" Die Intervention lässt an aktuelle Kunstfreiheits-Diskurse denken.

Ein Gesamtkunstwerk ohne roten Faden

In Hartmanns vielfach konnotierten und verorteten Irrenhaus toben animierte Pferde durch einen verwaiste geheimnisvolle Datscha und die in Zeiten der Pandemie (besonders in Hartmanns soghafter "Zauberberg"-Adaption) perfektionierte Live-Kamera fängt bedrückende Schwarz-Weiß-Szenen der ewigen vergeblichen Sehnsucht nach Liebe ein. Es flimmern aber auch eine gefühlte Viertelstunde Filmbilder aus dem Zweiten Weltkrieg und von Hitler-Aufmärschen über die Leinwand. Hartmanns "Der Idiot" ist ein durchkomponiertes Gesamtkunstwerk, prallvoll mit Träumen und Traumata, ein Oratorium ohne roten Faden. Nach einem schier endlosen Shootout aus acht Handfeuerwaffen (der unangenehm an die tragischen Todesschüsse Alec Baldwins am Hollywood-Set denken lässt) hockt das Ensemble letzte Ideen preisgebend an der Rampe und als all der heilige Ernst sich in Albernheiten entlädt, gesellt sich der Regisseur dazu. Den Premierenblumenstrauß bringt Peter René Lüdicke gleich selbst mit – nicht ohne ihn in einer seiner diversen Slapstick-Einlagen auf dem Schoß fast zu zerlegen. Ein zwiespältiges Zwangsgemeinschaftserlebnis.

Sendung: Radioeins, 03.11.2021, 10 Uhr