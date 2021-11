Dem Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg ist ein Schlag gegen eine mutmaßliche Bande von Drogenschmugglern gelungen.

Fünf Tatverdächtige im Alter zwischen 31 und 41 Jahren wurden bei einer Razzia am Montagmorgen in Berlin und in Brandenburg festgenommen, wie der Zoll und die Berliner Generalstaatsanwaltschaft am Montag gemeinsam mitteilten. Gegen die fünf Verdächtigen wurden demnach Haftbefehle vollstreckt.



Die Bande soll über 1,2 Tonnen Drogen aus Spanien und den Niederlanden nach Deutschland geschmuggelt haben.