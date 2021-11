Alice RaccoonCity Samstag, 06.11.2021 | 18:43 Uhr

Ach nee. Der liebe Andy fordert was. Klar, so kann er auch schön von seinem Mautdebakel ablenken. Der BER bietet sich ja geradezu dafür an - so emotionsbelastet, wie die Diskussionen geführt werden. Arbeitet der werte Herr Scheuer nun endlich mit dem Maut-Ermittlungsbeauftragten zusammen oder mauert er immer noch. Was steht denn nun eigentlich in "seinen" Veträgen. Lange nichts Neues drüber gelesen.

Das ausgerechnet er sich nun so in Positur bringt, finde ich irgendwie B.Scheuert.