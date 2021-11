In der Nähe des Berliner Alexanderplatzes sollte eine DDR-Gedenkstätte entstehen. Dafür hat sich die Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur, Eveyln Zupke, ausgesprochen. Laut einer neuen Machbarkeitsstudie sei ein authentischer Ort gefunden worden. Demnach sollten die Räume im früheren Präsidium der Volkspolizei in der Keibelstraße Erinnerungsort werden.

In dem ehemaligen Polizeigefängnis habe für viele Inhaftierte eine Odyssee durch die Strafanstalten begonnen, hieß es. Am 13. August 1961 tagte hier zudem der Einsatzstab für den Mauerbau.

"Es bietet sich die einmalige Chance, die Keibelstraße zu einem zentralen, wirkmächtigen Ort der Aufklärung und Wissensvermittlung in der Stadtmitte Berlins, unmittelbar am Alexanderplatz, nutzbar zu machen“, zitierte der Berliner Aufarbeitungsbeauftragte Tom Sello aus dem Gutachten.

Gegenwärtig wird nur das erste Obergeschoss des Polizeigefängnisses als Lernort genutzt. Im Rest befindet sich in die Senatsbildungsverwaltung. Aus Sicht Sellos ist der weitgehend leerstehende Hafttrakt als Erinnerungsort prädestiniert. "Die kollektive Erinnerung an die Diktatur in der DDR ist heute meist auf die Rolle des Ministeriums für Staatssicherheit eingeengt“, betonte er. Die SED-Diktatur stützte sich aber nicht nur auf die Stasi, sondern auch auf die Volkspolizei, die Justiz und das Haftsystem, so Sello weiter. Das Wirken der Volkspolizei als Machtstütze der SED sowie die Haftbedingungen in der DDR jenseits der Stasi-Gefängnisse seien weiße Flecken in der gesellschaftlichen Wahrnehmung, beklagt Sello.

Der künftige Senat solle die Mittel für den Umbau bereitstellen, forderte Sello. Das Berliner Abgeordnetenhaus hat den Senat im November 2017 aufgefordert, das ehemalige DDR-Polizeigefängnis in der Keibelstraße zu sanieren und öffentlich zugänglich zu machen.

