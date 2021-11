Menschen in Berlin bundesweit am unglücklichsten

Die Bewohnerinnen und Bewohner Berlins sind einer Umfrage zufolge im Vergleich zum Rest Deutschlands am unglücklichsten. Im neuen "Glücksatlas", der am Mittwoch vorgestellt wurde, landete die Stadt weit abgeschlagen auf dem letzten Platz. Demnach erreicht das Bundesland - nach einem Rückgang um 0,58 - in diesem Jahr nur noch 6,2 Punkte auf einer Skala von 0 bis 10.



Der hohe Anteil der Selbstständigen in Berlin drücke das Glücksniveau, hieß es in der Studie. Diese seien bei Tätigkeiten im Einzelhandel und bei körpernahen Dienstleistungen besonders stark von den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie betroffen.