Interview | Aktion "Gelbe Karte" in Berlin - Wenn E-Roller zur gefährlichen Stolperfalle werden

So 21.11.21 | 10:09 Uhr

Bild: ABSV/Rändel

E-Roller stehen oder liegen in Berlin häufig mitten im Weg. Für sehende Menschen ist das ärgerlich, für Blinde und Sehbehinderte kann das sehr gefährlich werden. Tausende gelbe Karten an den Lenkern störender Roller sollen darauf aufmerksam machen.



Der Allgemeine Blinden- und Sehbehindertenverein Berlin steht hinter der Aktion "Gelbe Karte". In Steglitz war auch Manuela Myszka dafür unterwegs. Sie ist Vorsitzende im Verein und selbst fast blind.

rbb: Frau Myszka, auf den Karten heißt es: "Dieses Fahrzeug steht uns im Weg". Als sehende Person kann ich den Rollern leicht ausweichen. Ich definiere "im Weg stehen" daher vermutlich anders. Wann steht Ihnen ein Roller im Weg? Manuela Myszka: Öfter als man denkt. Mein "Weg" unterscheidet sich stark von dem eines Sehenden. Er führt nicht zwangsläufig mitten auf dem Bürgersteig entlang, sondern beispielsweise auch an Häuserwänden oder ummauerten U-Bahn-Eingängen. Für uns sind das Orientierungs- und Leitlinien. Die Wenigsten wissen das und stellen den Roller an die Hauswand, weil sie denken: Da ist er ja nicht im Weg. Für uns ist er das aber eben doch, weil wir beim Abtasten der Wände mit dem Blindenlangstock dagegen laufen oder darüber stürzen. Mit anderen Worten: Ein E-Roller steht immer dann im Weg, wenn er nicht nahe der Bordsteinkante oder auf einem Autoparkplatz platziert wird. Alle anderen Bereiche auf dem Gehweg und auf offenen Plätzen nutzen Blinde und Sehbehinderte mit dem weißen Langstock als Orientierungspunkte.

DPA/Jörg Carstensen Sharing-Angebote - Berliner Senat will Regeln für E-Scooter und Co. verschärfen Der Senat möchte das Chaos aus Tretrollern und Leihrädern in Berlin beseitigen. Dazu sollen Sharing-Angebote zur erlaubnispflichtigen Sondernutzung werden. Unterdessen lassen Stellflächen für E-Scooter weiter auf sich warten. Von Tobias Schmutzler



Woran orientieren Sie sich noch, wenn Sie zu Fuß in der Stadt unterwegs sind? Grundsätzlich haben wir unsere Wege tatsächlich mehr oder weniger im Kopf. In Berlin haben wir in den letzten 30 Jahren aber gemeinsam mit der Politik sehr viel erreicht. Ich denke hier besonders an die Blindenampeln, die mit Rillenplatten ausgestattet sind. Sie signalisieren uns die Laufrichtung und dass wir an dieser Stelle eine Straße überqueren können. Verlaufen die Rillenplatten quer über den Gehweg, markiert das eine Bus- oder Tram-Haltestelle. Auch die alte Berliner Gehwegstruktur hilft uns beim Orientieren. Sie besteht in der Mitte aus großen Granit-Gehwegplatten, rechts und links aus Mosaikpflaster. Das bedeutet: an den Seiten ist es unebener. Dadurch wissen wir, dass wir diese Bereiche nicht nutzen sollten, weil dort zum Beispiel Autos und Bäume stehen. Darüber hinaus lassen wir uns von den Verkehrsgeräuschen der Fahrbahn und dem reflektierten Schall von Häuserwänden leiten. Als geübte blinde Person kann man das.

Durch welches Verhalten von Fußgängern oder E-Roller-Nutzern werden diese Orientierungsmöglichkeiten ausgehebelt? Durch Unbedachtheit. Der Roller wird dort abgestellt, wo man ihn bequemerweise verlässt: an einer Haltestelle, an Ampelanlagen oder am U-Bahn-Ausgang. Ein Beispiel: Ich war unterwegs und ein Roller stand direkt an der obersten Stufenkante einer langen U-Bahn-Treppe. Zum Glück war ich in Begleitung. Wäre ich über den Roller gestolpert, hätte es mich mitsamt Roller wahrscheinlich die ganze Treppe heruntergerissen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Roller bewusst in den Weg gestellt werden. Für mich ist das fast wie vorsätzliche Körperverletzung. In diesem Fall hätte das schlimm für mich enden können, aber oft auch für andere. Einmal bin ich aus dem Bus ausgestiegen und habe einen dort geparkten Roller mit dem Arm umgestoßen. Er ist einem Mann auf den Bauch gefallen, wie er sagte. Wäre das eine schwangere Frau gewesen, wäre das sehr gefährlich für sie geworden.

dpa/G. Breloer Inklusion im ÖPNV - Berliner Bahnverkehr wird frühestens 2024 barrierefrei sein Ab 2022 soll der Nahverkehr in Deutschland barrierefrei sein. Doch Berlin wird dieses Ziel verfehlen. Insbesondere die U-Bahn stellt vielen unüberwindbare Hürden. Von Nils Hagemann und Oliver Noffke (Text) sowie Götz Gringmuth-Dallmer (Grafik)



Inwieweit haben Sie sich an die Situation mit den Rollern angepasst? Ich versuche, möglichst nur noch in Begleitung zu gehen. Aber es gelingt mir nicht immer, eine Begleitperson zu finden. Man macht sich damit auch abhängig und die Chance, seine Wege selbstbestimmt zu gestalten, ist einem genommen. Insofern muss ich dann oft auf’s Taxi ausweichen. Das ist bitter, denn ich muss sehr viel Geld aufwenden, was ich mir sonst sparen könnte. Außerdem gehe ich im Moment sehr langsam - aus Angst vor einem Unfall, denn ich weiß ja, was unseren Leuten schon passiert ist. Da ist alles dabei von offenen Wunden bis hin zum Oberschenkelhalsbruch, wenn man unglücklich über einen Roller stürzt.

Welche Lösungsmöglichkeiten schlägt der Verein für das E-Roller-Problem vor? Erstens, dass konsequent das Fahren auf dem Gehweg verboten und das dortige Parken technisch unmöglich gemacht wird. Firmen können Zonen ausweisen, in denen die Rollerfahrten per App nicht beendet werden können. Außerdem fordern wir den strikten Verweis auf die Fahrbahn. E-Roller sind Kleinfahrzeuge. Sie haben eine Versicherungsplakette wie Autos und sollten genauso wie diese behandelt werden. Das Problem ist: Viel ändern wird sich an der Situation erstmal nicht. Berlin stuft mit dem neuen Berliner Straßengesetz Sharing-Fahrzeuge wie E-Roller zwar als Sondernutzung ein, womit diese nur noch auf bestimmten Flächen abgestellt werden dürfen. In Berlin wird das aber erst im September 2022 in Kraft treten. Das bedeutet einen weiteren verlorenen Sommer, wie ich es nenne, weil ich mich nicht allein auf die Straße traue oder sehr viel Geld in meine Mobilität investieren muss. Und das ist eigentlich auch, was uns am meisten verbittert: Für den Spaß, den sich andere gönnen, müssen wir zahlen.

Nestor Bachmann/dpa Mobilität im ländlichen Raum - Ohne den Bürgerbus könnten viele Menschen ihr Dorf nicht verlassen Vor 16 Jahren ist der erste ostdeutsche Bürgerbus in Gransee gestartet. Er steuert seitdem die kleinen Dörfer rund herum an. Rüdiger Ungewiß hat alles aufgebaut, war selbst lange Fahrer und will für den Bürgerbus 100 Jahre alt werden. Von Luise Burkhardt

Die E-Roller sind in einer Großstadt wie Berlin aber bestimmt nicht die einzige Herausforderung für blinde und sehbehinderte Menschen, die zu Fuß unterwegs sind. Ja, es gibt viele Schwierigkeiten - zum Beispiel die Hektik des Straßenverkehrs. Unser Hörsinn – für uns der wichtigste Sinn zur Orientierung – wird durch die Lärmbelastung sehr stark beansprucht. Wir müssen uns also extrem konzentrieren, unseren Weg zurückzulegen. Das ist purer Stress. Ein anderer Punkt sind hilfswillige Passanten, deren Hilfe häufig gut gemeint ist, aber nicht immer gut gemacht. Wer als Sehender Hilfe anbieten möchte, sollte stets vorher fragen, ob er helfen soll. Zieht die Leute nicht einfach am Arm über die Straße oder in den Bus. Wir wissen dann überhaupt nicht, was mit uns passiert. Es könnte ja auch jemand sein, der einem die Handtasche klauen will. Deswegen sind körperliche Berührungen ohne Ankündigung für uns immer ein Alarmsignal. Andererseits möchte nicht jeder Hilfe haben, denn wir möchten auch gern selbst zurechtkommen. Unser Anspruch ist es, unabhängig zu sein.

Mit den gelben Karten für E-Roller-Falschparker hoffen Sie, eine dieser Schwierigkeiten zu beseitigen. Was wünschen Sie sich von den Leuten? Wir wollen die Roller nicht verbieten. Aber wir möchten dadurch nicht selbst behindert werden. Mit den gelben Karten wollen wir das Bewusstsein dafür schärfen, dass es dieses Problem aktuell gibt. Und wenn sich künftig jeder mal die Zeit nimmt, einen falsch abgestellten Roller proaktiv aus dem Weg zu räumen, dann wäre schon sehr viel erreicht. Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führte Jessy Lee Noll, Radio Fritz.