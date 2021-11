Folgen der Klimakrise - Jungen Menschen in Deutschland drohen Hitzewellen und Überschwemmungen

Di 23.11.21 | 06:09 Uhr

Bild: dpa/Florian Gaertner

Junge Menschen in Deutschland werden durch den Klimawandel weit häufiger unter Wetterextremen zu leiden haben als ihre Eltern und Großeltern. Erstmals hat ein internationales Forscherteam diese Auswirkungen jetzt für einzelne Regionen berechnet. Von Torsten Mandalka

Yara Prasse wird in ihrem Leben mit hoher Wahrscheinlichkeit dreizehn extreme Hitzewellen mitmachen, drei Mal mehr als die Generation ihrer Eltern. Die 18-jährige Schülervertreterin aus Berlin-Pankow wird im nächsten Jahr ihr Abi machen. Der 15-jährige Luciano Klamt aus Eichwalde (Dahme-Spreewald) wird statistisch sogar mindestens 14 extreme Hitzewellen erleben.

imago images/Sabine Brose Forderungskatalog - Klimawende hängt für BUND an neuer Koalition in Berlin Der BUND hat für den künftigen Berliner Senat eine lange Forderungsliste für eine "grüne Stadt" - zum Beispiel sollen keine weiteren Flächen für Neubau verbraucht werden. Währenddessen warnt ein Potsdamer Forscher vor irreparablen Klimaschäden.

Das ist das Ergebnis einer Modellrechnung eines internationalen Forscherteams rund um den Klimawissenschaftler Wim Thiery aus Brüssel und die Mathematikerin Katja Frieler vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Bei ihrer Berechnung sind die Wissenschaftler davon ausgegangen, dass die Erde sich in diesem Jahrhundert um 2,4 Grad erwärmt, was derzeit nicht unwahrscheinlich ist. Erstmals haben die Forscher jetzt die Ergebnisse ihres ursprünglich für die globalen Klimafolgen gedachten Modells auf einzelne Regionen heruntergebrochen [isipedia.org]. Die Zahlen für Deutschland liegen der Redaktion rbb24-Recherche exklusiv vor.

"Wandern" von Katastrophe zu Katastrophe

Für die Abiturientin Yara bedeuten diese Aussichten, dass sie sich Gedanken darüber macht, ob sie in einer solchen Welt noch ein Kind bekommen will. Schon jetzt hat sie ständig Katastrophenbilder im Kopf: "Sturm, Zerstörung, Überflutungen, Waldbrände." Yara hat das Gefühl, dass sie in ihrem Leben von Katastrophe zu Katastrophe "wandern" wird. Ständig macht sie sich Sorgen wegen der schlechten Nachrichten aus aller Welt. Corona hat dieses Grundgefühl nicht verbessert. Und ihre eigenen Wahrnehmungen aus den letzten Sommern in Berlin mildern ihre Sorgen nicht: "Ich kann überhaupt nicht gut mit Hitze umgehen, ich finde es super anstrengend", sagt sie. Die Hitzesommer der letzten Zeit mit Temperaturen deutlich über 30 Grad machten ihr die Veränderungen in ihrem Leben klar: "Ich hatte gar nicht das Gefühl, dass wir ein Land, eine Stadt sind, die so extreme Sommer überhaupt erleben kann und dass das überhaupt normal ist. Das ist mir auch nicht in den Sinn gekommen."

Ich hatte gar nicht das Gefühl, dass wir ein Land, eine Stadt sind, die so extreme Sommer überhaupt erleben kann und dass das überhaupt normal ist. Yara Prasse (18)

Auch der Brandenburger Schülervertreter Luciano Klamt erlebt den Klimawandel am eigenen Leibe. Seine Familie kommt aus Bayern, im Tiroler Alpbachtal Ski zu fahren ist Familientradition. Mittlerweile gibt es dort immer mehr Kunstschnee: "Wenn ich dann die Piste runterfahre und um mich herum sind grüne Bäume und teilweise grüne Wiesen und ich fahre dann auf einem weißen Streifen Schnee, sieht das irgendwie nicht richtig aus", sagt Luciano. "Es ist auch kein schöner Schnee, es ist viel zu warm und es macht keinen Spaß mehr." Auch ihm wird "mulmig", wenn er an die Naturkatastrophen denkt, die der Klimawandel verursacht: "Beispielsweise die Hochwasser, die wir dieses Jahr in Deutschland hatten. Aber auch, wenn die Meeresspiegel steigen, so dass irgendwelche Länder oder Inseln überschwemmt werden. Aber auch Stürme und so weiter." Luciano will später lieber ein Kind adoptieren, als ein eigenes in die Welt zu setzen.

SchülerInnen versuchen, konkreten Klimaschutz zu leben

Yara und Luciano versuchen Konsequenzen aus diesen Wahrnehmungen zu ziehen. Yara ist Vegetarierin, geht zu den Klima-Demonstrationen und kauft ihre Mode auf dem Second-Hand-Markt. Luciano engagiert sich bei den Grünen, fährt fast nur Fahrrad und ÖPNV und hat sich grundsätzlich entschieden, nicht mehr zu fliegen, solange das nur mit fossilen Energieträgern geht. Dass man nicht völlig widerspruchsfrei leben kann, ist ihnen bewusst. Beide sind VertreterInnen einer Generation, für die die Umsetzung der Beschlüsse der unlängst in Glasgow zu Ende gegangenen Klimakonferenz lebensprägend sein werden.

dpa/Stefan Sauer Interview | IPCC-Klimabericht - "Die Ostsee als Urlaubsregion könnte profitieren" Dürre, Trockenheit, Waldbrandgefahr: Die IPCC-Klimaprognose für Berlin und Brandenburg sieht drastische Veränderungen auf die Region zukommen. Laut dem Klima-Experten Douglas Maraun könnte eine Region am Ende aber profitieren.



Sollte es nicht gelingen, den Klimawandel auf unter zwei Grad zu begrenzen, rechnet Dr. Katja Frieler vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung vor, werden sich die Lebensbedingungen von Yara und Luciano sehr deutlich verschlechtern. Danach wird die Jugend in Deutschland – je nachdem, wie weit der Klimawandel fortschreiten wird – bis zu vier Mal mehr Hitzewellen erleben als ihre Vorgänger-Generationen. Das heißt zum Beispiel, dass ein heute geborenes Kind bei einem globalen Temperaturanstieg von 2,4 Grad rund 19 Hitzewellen in seinem Leben mitmachen wird. Erhöhte Risiken ergeben sich auch aus Überschwemmungen, Waldbränden, Orkanen, Dürren und Missernten. Im Vergleich zu den Lebensumständen der Menschen im vorindustriellen Zeitalter wird ein heute in Europa geborenes Kind mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar einem rund 25-fachen Hitzewellen-Risiko ausgesetzt sein – wenn der menschenverursachte Klimawandel nicht aufgehalten wird.

Mit der Modellrechnung haben die Wissenschaftler erstmals eine Brücke zwischen Klimawissenschaft und Demografie geschlagen und mathematisch berechnet, welche Folgen der Klimawandel für die unterschiedlichen Generationen haben wird. Zwar gibt es dabei noch statistische Ungenauigkeiten, weil nicht alle Klimaszenarien zu jeder Zeit für jeden demografischen Faktor vorlagen und dann Annäherungsrechnungen vorgenommen werden mussten. Deutlich wird aber, dass der Klimawandel die Jugendlichen auf der ganzen Welt treffen wird, im globalen Süden noch viel härter als in Europa.

Neue Argumente für die politische und juristische Debatte

Die Berechnungen geben der jungen Generation jetzt konkretes Argumentations-Material an die Hand - nicht nur in der politischen Debatte, sondern möglicherweise auch in weiteren juristischen Auseinandersetzungen um Klimaschutzmaßnahmen, die vor den Verfassungsgerichten der Welt mehr und mehr ausgefochten werden. Der Potsdamer Wissenschaftlerin ist das sehr bewusst: "Ich glaube", sagt Dr. Katja Frieler, "die Fridays for Future-Bewegung hat sehr viel bewegt. Die politische Situation wäre eine andere, wenn es diese Proteste nicht geben würde. Ich halte das für ziemlich wichtig. Und eigentlich trifft das nicht nur die Kinder. Eigentlich sollten die Erwachsenen dafür genauso auf die Straße gehen."

Ich glaube, die Fridays for Future-Bewegung hat sehr viel bewegt. Die politische Situation wäre eine andere, wenn es diese Proteste nicht geben würde. Dr. Katja Frieler vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung

Die Beschlüsse der Klimakonferenz von Glasgow wollen weder die Wissenschaftlerin noch die SchülerInnen Yara und Luciano in Bausch und Bogen verdammen. Jetzt komme es auf die schnelle Umsetzung an. "Wir haben immer noch sehr viele Schwierigkeiten, ernst genommen zu werden von der Politik", sagt Yara. Das macht sie wütend, ebenso wie die Versäumnisse der vorhergehenden Generationen, "dass sie uns alles so hinterlassen haben, wie es jetzt ist und dass wir jetzt mit dem extremen Problem noch weiterleben müssen. Es löst in mir Angst und Erstaunen aus." Luciano macht zwar nicht allen in der Eltern- und Großelterngeneration Vorwürfe, aber den Leuten, "die immer noch dasitzen und sagen: Das ist gar nicht wahr. Und die immer noch nichts machen wollen. Denen würde ich schon Vorwürfe machen." Denn seiner Meinung nach kann jede und jeder Einzelne durchaus etwas bewirken: "Wenn genug Leute sich dazu entscheiden, mit der Bahn zu fahren", meint Luciano, "dann sagen Fluggesellschaften, es lohnt sich nicht mehr, fünfmal am Tag zwischen Berlin und München zu fliegen. Das ist nicht der einzige Weg, der gegangen werden sollte, aber es ist auch ein Weg, etwas zu verändern."

rbb|24 IPCC-Klimaprognose zu Berlin und Brandenburg - Regen im Winter, Dürre im Sommer Der 4.000-seitige Bericht des Weltklimarats enthält auch Prognosen für die Hauptstadtregion. Im Winter weniger Frost, die Sommer werden heißer und trockener. Es gibt aber eine Möglichkeit, die Klimakatastrophe abzuwenden. Von Sophia Bernert und Dominik Ritter-Wurnig



Klimaschutz senkt das Katastrophenrisiko

Die Berechnungen des internationalen Forscherteams geben Luciano recht. Sie zeigen, dass konkrete Klimaschutzmaßnahmen sich positiv auswirken. So wird durch die Zahlen deutlich, dass bei einer Begrenzung der Erderwärmung das Katastrophenrisiko deutlich sinkt [myclimatefuture.info] und sich die Lebensperspektive der jungen Generation verbessert. Bei einer Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad würden sich in Europa die Aussichten auf gute landwirtschaftliche Erträge sogar verbessern – der Missernten-Faktor läge bei 0,7. "Wir müssen hoffnungsvoll bleiben", so Dr. Katja Frieler, "und es ist ja auch nicht so, dass diese Aufgabe nicht schaffbar ist."

Sendung: rbbKultur, 23.11.2021, 06:20 Uhr