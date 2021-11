Moderne Architektur soll in Potsdam-Babelsberg entstehen: Stararchtekt Daniel Libeskind plant am Filmpark einen Büroturm. Doch dafür müssen erst noch die Stadtverordneten zustimmen - und das Baurecht geändert werden.

Der Stararchitekt Daniel Libeskind hat am Freitag seine Pläne für einen 61 Meter hohen Büroturm in Potsdam-Babelsberg vorgestellt. Der Turm wird Teil der neuen "Media City" sein, die am Rande des Filmparks Babelsberg entstehen soll.

Der Turm soll von vier Gebäuden mit Höhen von 26 und 41 Metern umgeben werden, erklärte Libeskind bei der Vorstellung seines Entwurfs in Potsdam. Die geschwungenen Gebäude seien inspiriert von Filmrollen, Kamerablenden und Objektiven, erläuterte der Architekt, der auch den Neubau des Jüdischen Museums in Berlin entworfen hat. "Denn in Babelsberg war der Beginn des Kinos, also des bewegten Bildes, lange vor Hollywood", sagte Libeskind.