Umbau statt Umzug in Berlin - Wenn das Zusammenrücken in der Mietwohnung die beste Lösung ist

Sa 13.11.21 | 08:26 Uhr | Von Anke Fink

Bild: Vauteeinteroirs

Ob Bankenkrise, Pandemie oder Mietpreisbremse – nichts kann dem Immobilienmarkt in Berlin etwas anhaben. Die Preise fürs Mieten oder Kaufen steigen weiter. Eine Strategie könnte sein, aus kleinen Mietwohnungen mehr rauszuholen. Von Anke Fink

Vier Zimmer zur Miete für eine Familie mit zwei Kindern – das wird in Berlin für immer mehr Familien unbezahlbar. Eine Strategie ist, aufs Land oder an den Stadtrand zu ziehen. Doch auch dort wird bezahlbarer Wohnraum knapp. Die andere Option ist, sich mit einer kleineren Wohnung abzufinden - Kinder ins Schlafzimmer, Eltern auf die Wohnzimmercouch. Früher war das ein Zeichen für eine sozioökonomische Benachteiligung – heute ist es oft eine Entscheidung für das soziale Umfeld und den angestammten Kiez.

Angst vor Investition in die Mietwohnung nehmen

Es muss aber nicht immer nur die Schlafcouch sein. Aus vielen – vor allem Altbauwohnungen – in Berlin lässt sich eine Menge Platz rausholen durch Umbauten. "Die Leute sehen oft nicht, was möglich wäre", sagt die Innenarchitektin Julia von Tresckow aus Berlin. Sie arbeitet seit mehr als zehn Jahren als Innenarchitektin, hilft mit Ideen und Handwerkern, um nicht nur schön, sondern auch praktischer zu wohnen. Wichtig sei ihr dabei, den Leuten die Angst zu nehmen, in eine Mietwohnung zu investieren, denn oft rechne sich das.

Die Innenarchitektin Julia von Treschkow. | Bild: Vauteeinteroirs

20 Prozent Steigerung in fünf Jahren

Die Mieten in Berlin steigen stetig weiter. Laut Statista lagen die Angebotsmieten im dritten Quartal dieses Jahres bei durchschnittlich etwa 10,50 Euro pro Quadratmeter und Monat [statista.com]. Das ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nur eine moderate Steigerung von 35 Cent, aber nimmt man das dritte Quartal des Jahres 2016 als Vergleichswert, stiegen die Mieten sogar um knapp 21 Prozent. In einer Umfrage der Wochenzeitung "Die Zeit" vom vergangenen Jahr gab jeder zweite der Befragten an, gern umziehen zu wollen, es jedoch nicht zu tun aus Angst vor den Kosten.

Die Küche ins Wohnzimmer verlegen

Also braucht es Lösungen für die bestehende Wohnung. Eine besonders platzschaffende Variante ist, die Küche ins Wohnzimmer zu verlegen und damit ein Zimmer mehr zu bekommen, in das vielleicht ein Kind einziehen kann. Das hat Innenarchitektin von Tresckow schon in mehreren Wohnung gemacht, wie sie sagt. Wohnküchen seien angesagt - und vor Bratenduft müsse man bei den heutigen Dunstabzugshauben auch keine Angst mehr haben. Um den Wasseranschluss zu verlegen, brauche es dabei oft nur einen kleinen Durchbruch zu Küche oder Bad, erklärt von Tresckow. Und Starkstromkabel für Elektroherde ließen sich problemlos durch die Wohnung ziehen. "Allerdings sollte man den Vermieter schon fragen, wenn Wasser umgelegt werden muss, auch wenn es nur ein paar Löcher in der Wand sind", so die Innenarchitektin, die aber noch hinterherschickt, dass das alles ohne Probleme rückbaufähig sei. Die Wohnung also bei Auszug wieder im ursprünglichen Zustand zurückgegeben werden kann.

In Berlin oftmals der Standard: Wohnzimmer und Küche in einem. | Bild: Vauteeinteroirs

Möbel auch mal in den Raum stellen

Es gibt aber auch andere Varianten, um Platz zu schaffen, etwa durch Trockenbauwände, die gerade aus großen Berliner Zimmern mehr Aufenthaltsraum herausholen können. Das darf man in einer Mietwohnung auch, ohne sich die Zustimmung zu holen. Manchmal reicht es aber auch schon, die Möbel in einer Wohnung anders zu stellen. "Das Phänomen ist, dass die Menschen immer ihre Möbel an alle Wände verteilen", sagt die Innenarchitektin. Man könne Möbel aber auch durchaus mal in den Raum stellen oder Regale als Raumteiler nutzen. So sei es ihr einmal gelungen, aus einem zehn Quadratmeter großen Erzieherbüro in einer Kita einen Besprechungsraum mit Stauplatz in Regalen und zwei Arbeitsplätzen zu schaffen.

Innenarchitektin: Kosten sind nach ein bis zwei Jahren wieder drin

Gerade sei ein Platz für Home-Office ein Riesenthema, erzählt von Tresckow. Da helfe es oft schon, etwas an der Optik zu verändern, so dass man mehr optisch als physisch einen abgetrennten Bereich schafft. Doch auch wenn es ans Ziehen neuer Wände geht, sei der Preis dafür verglichen mit einem Umzug, neuer Miete und Kaution immer noch relativ gering, so die Einschätzung der Innenarchitektin. Obwohl es natürlich immer eine individuelle Angelegenheit sei, was jemand in seiner Wohnung umbauen oder einbauen will, rechne sich das oft innerhalb von einem Jahr oder zwei Jahren. "Von Bauen und Kaufen gar nicht zu sprechen." Das Rausziehen bei den explodierenden Preisen im Speckgürtel plus der Pendelei zum Arbeiten in Berlin sei meistens teurer. "In der Stadt bleiben ist günstiger und auch nachhaltiger."

Berlin hat ein Problem bei der Verteilung von Wohnraum

Aus Sicht von Wohnraumexperten ist die Nachhaltigkeit beim Thema Umbau aber nur die halbe Wahrheit. "Ich will das gar nicht gegeneinander ausspielen", sagt der Wohnungsexperte Arnt von Bodelschwingh vom Forschungsinstitut Regio Kontext, das sich mit dem Thema Wohnen aus unterschiedlichen Perspektiven befasst. Aber das Umbauen und Anpassen von Wohnungen werde von vielen zurecht als Notlösung verstanden. In Maßen könne man damit zwar Nachteile ausgleichen, die unter Nachhaltigkeitsaspekten besser seien als rauszuziehen. Das andere Problem sei aber, dass Berlin - selbst bei leicht unterdurchschnittlicher Wohnfläche von unter 38 Quadratmetern pro Kopf - eigentlich ausreichend Wohnraum hätte, so von Bodelschwingh. Wenn man diese Zahl auf einen Fünf-Personen-Haushalt hochrechne, wäre man fast bei 200 Quadratmetern, was in den seltensten Fällen so ist. Dies zeige sehr deutlich, dass es ein Verteilungs- oder Gerechtigkeitsproblem gebe. Berlin habe genug Fläche. Ins Umland zu ziehen, sei eigentlich nur ein Reflex auf eine Knappheit, die es rechnerisch gar nicht gebe, so von Bodelschwingh.

Bessere Luft versus soziales Umfeld

In Berlin will die Hälfte der Befragten einer aktuellen Umfrage des rbb-Verbrauchermagazins Super.Markt die Wohnung wechseln. Vier von zehn wollen demnach sogar nach Brandenburg ziehen. Der Hauptgrund für die Stadtflucht ist demnach der enge Mietmarkt. Fast 60 Prozent wollen die Stadt wegen der Mietpreise gleich ganz verlassen, vor allem Frauen und Paare mit Kindern.

Nachhaltigkeit ist eine Frage der Selbstbeschränkung

Wer in den Speckgürtel ziehe, um neu zu bauen, handele nicht sonderlich nachhaltig, weil Flächen versiegelt werden müssen. Wer jedoch in den dortigen Altbestand ziehe und nur noch mit der Bahn reinpendele, "lebt vermutlich umweltbewusster, als wenn man in der City wohnt und jeden Weg mit dem Auto macht", so der Wohnungsexperte von Boldelschwingh. Auf der anderen Seite könne Selbstbeschränkung ein wirksamer Beitrag zur Nachhaltigkeit sein und zugleich regelrecht kultiviert werden, wie etwa beim Minimalismus, sagt von Boldelschwingh. Die Vereinfachung des Lebens habe riesiges Potenzial, auch wohnungspolitisch betrachtet. Andere Länder gingen da schon weiter. In der Schweiz etwa gibt es laut dem Wohnungsexperten vielfach keine Waschmaschinen in Mietwohnungen. Dies sei oft nicht mal erlaubt. Man teile sich dort einen Raum im Keller dafür. Damit gewinne man Spielraum auf der Fläche. "Die Frage, welche Nutzung brauche ich eigentlich zwingend innerhalb der Wohnung, ist spannend."

Entscheidung für den Kiez

Bessere Luft und die Ruhe in Brandenburg sind natürlich ein Standortvorteil im Gegensatz zur Stadt. Die Innenarchitektin von Tresckow habe es jedoch in den vergangenen Jahren häufiger erlebt, dass viele unbedingt in Berlin bleiben wollen. Es gehe auch darum, das soziale Umfeld zu behalten. Meistens seien bei ihrer Kundschaft auch Kinder involviert, die an Schulen gehen und in ihrem Kiez bleiben wollen. Nach ihrer Erfahrung hat sich das Leben in Berlin vor allem in den Bezirken innerhalb des S-Bahn-Rings so verändert, dass man in der Stadt bleibt und eine Datsche auf dem Land hat. Für den Garten im Umland bleibe damit sogar noch etwas Geld übrig.