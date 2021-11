110 und 112 in Berlin und Teilen Brandenburgs komplett ausgefallen

Do 11.11.21 | 06:21 Uhr

In Berlin und Teilen Brandenburgs sind die Notrufnummern 110 und 112 ausgefallen. Polizei und Feuerwehr sind damit seit dem Morgen telefonisch nicht zu erreichen. Auch in anderen Bundesländern gibt es massive Probleme mit dem Notruf.

Die Notrufnummern von Polizei und Feuerwehr sind seit Donnerstagmorgen in Berlin und Teilen Brandenburgs nicht erreichbar. Wie die Behörden via Katwarn mitteilten, sind die Nummern 110 und 112 komplett ausgefallen. In Brandenburg betreffe das Cottbus sowie die Landkreise Elbe Elster, Spree-Neiße, Dahme-Spreewald und Oberspreewald-Lausitz.



"Bitte nutzen Sie den nächsten Polizeiabschnitt oder die Internetwache sowie ggf. die NoraApp", heißt es für den Berliner Notruf 110.

Die Berliner Feuerwehr teilte mit: "Eine Notrufannahme kann über 030 387112 gewährleisten werden oder über eine der Berliner Feuerwachen."

Die Berliner Polizei teilte mit, Bürgerinnen und Bürger in Not sollten sich an die örtlichen Polizeiabschnitte wenden oder das Bürgertelefon unter 030 46644664 anrufen.

In Brandenburg gilt für die Bereiche Potsdam, Havelland, Prignitz und Ostprignitz-Ruppin die 0331 37010 als Ausweichnummer.

In Barnim, Oberhavel und Uckermark gilt die 03334 30480.

In Cottbus, Elbe Elster, Spree-Neiße, Dahme-Spreewald und Oberspreewald Lausitz gilt die 0355 6320.

Die Notrufnummern sind demnach in mehreren Bundesländern ausgefallen.