Neues Lagebild der Polizei - Organisierte Kriminalität verursacht Millionenschäden in Berlin

Organisierte Banden haben in Berlin im vergangenen Jahr rund 60 Millionen Euro Schaden angerichtet. Das geht aus dem neuen Lagebild der Polizei hervor. Ein großer Erfolg der Sicherheitsbehörden: das Knacken des Krypto-Messengers Encrochat.



Organisierte Banden von Kriminellen haben in Berlin im vergangenen Jahr einen bekannt gewordenen Schaden von knapp 60 Millionen Euro verursacht. Das geht aus dem Lagebild der Polizei zur organisierten Kriminalität (OK) für das Jahr 2020 hervor, das am Freitag veröffentlicht wurde. Erträge aus Verbrechen in Höhe von rund 18,6 Millionen Euro hätten nachvollzogen werden können, Vermögenswerte von rund 2,3 Millionen Euro seien vorläufig beschlagnahmt worden.



Großteil der Ermittlungen führen ins Ausland

Die Kriminalpolizei führte den Angaben zufolge 64 größere Ermittlungsverfahren zur organisierten Kriminalität, mehr als 70 Prozent davon hatten internationale Bezüge. Insgesamt ging es dabei um 498 Verdächtige und Verbindungen in 37 andere Staaten. Zehn OK-Ermittlungskomplexe galten der sogenannten Clankriminalität von Mitgliedern arabischstämmiger Großfamilien. Die häufigsten Delikte waren der Drogenhandel sowie der Autodiebstahl durch organisierte Banden aus dem Ausland. "Die geographische Lage Berlins, insbesondere die schnelle Anbindung an die ins Ausland führenden Autobahnen, spielt hierbei eine tatbegünstigende Rolle", schreibt die Polizei. Wegen der vielen teuren Autos, die in der Metropole Berlin an Straßen parkten, gebe es "eine Vielzahl an Gelegenheiten".



Geknackter Krypto-Messenger führt zu Mega-Verfahren

Derzeit läuft das bislang wohl größte Verfahren gegen organisierte Banden in der Hauptstadt, das vor allem auf der Entschlüsselung von Daten des Messengerdienstes Encrochat beruht. Hauptangeklagte sind ein 42-Jähriger aus einem bekannten arabischstämmigen Clan sowie ein 23-Jähriger. Gemeinsam mit einem 36-Jährigen sollen sie gewerbsmäßig Kriegswaffen erworben und verkauft haben. Handys mit dem verschlüsselten Encrochat-Messengerdienst wurden in Berlin im vergangenen Jahr von mindestens 732 Menschen genutzt. 1,64 Millionen Datensätze aus Textnachrichten, Sprachnachrichten, Fotos und Videos wurden diesen Handys zugeordnet. In ganz Deutschland gab es rund 4.600 Encrochat-Nutzer, heißt es in dem Lagebild.



Die Kryptierungssoftware galt zunächst als nicht entschlüsselbar und war deshalb bei Kriminellen sehr beliebt. Die Polizei in den Niederlanden und Frankreich hatte im Frühjahr 2020 die Software geknackt und einige Monate lang Millionen geheimer Daten abgeschöpft.



Polizei beklagt mangelhafte IT-Ausstattung

Die Berliner Justiz hatte kürzlich mitgeteilt, dass im Zusammenhang mit den entschlüsselten Encrochat-Daten etwa 650 Verfahren mit jeweils mindestens einem Verdächtigen anstünden. Staatsanwaltschaft und Landgericht mussten eigens dafür Personal und Strukturen aufstocken. Erste Prozesse wegen Drogen- und Waffenhandels laufen bereits.



"Die Auswertung kryptierter Täterkommunikation wird zukünftig eine herausragende Bedeutung für die Arbeit der Sicherheitsbehörden einnehmen", betonte die Polizei in ihrem Lagebild. Die Kriminellen seien inzwischen international vernetzt und kommunizierten intensiv und über alle Ländergrenzen hinweg. Für die Polizei sei das zunehmend problematisch. Die Nachrüstung der IT-Ausrüstung für die steigenden Anforderungen der Beweisführung sei "nicht immer realisierbar".

