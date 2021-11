Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat dem Rapper Bushido wegen gemeinschaftlicher Brandstiftung angeklagt. Das bestätigte am Donnerstag eine Sprecherin der Potsdamer Staatsanwaltschaft. Es gebe noch zwei weitere Beschuldigte. Zuvor hatte der "Stern" berichtet.

Anis Ferchichi, so der bürgerliche Name des Musikers, soll im Dezember 2013 zwei Komplizen beauftragt haben, im Dachstuhl seines Hauses in Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) Feuer zu legen. Das berichtet am Donnerstag das Magazin "Stern" und beruft sich auf die Behörde.