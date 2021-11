Das Essen schmeckt ihr nicht mehr und an Schlafen ist seit vergangenem Mittwoch auch nicht mehr zu denken. "Wie auch?", fragt Marianne (Name von der Redaktion geändert). Die 92-jährige Bewohnerin der Josephinen-Wohnanlage in Potsdam liest seit fast einer Woche den Brief des Betreibers des Seniorenheims wieder und wieder - "... leider sehen wir uns gezwungen, hiermit das zwischen uns bestehende Mietverhältnis auf Ihre vorgenannte Wohnung zum nächstzulässigen Zeitpunkt zu kündigen." Marianne schluckt nochmal: "Wir wollten eigentlich das Alter genießen, nachdem wir ein anstrengendes, turbulentes Leben hatten. So was kann ich wirklich nicht mehr gebrauchen."

Mit einem Brief wie diesem wurde letzten Mittwoch auch den restlichen 110 Bewohnern des Heims für betreutes Wohnen in der Potsdamer Burgstraße gekündigt. Die meisten Bewohner haben laut Informationen der "Märkischen Allgemeinen" [€] eine dreimonatige Kündigungsfrist - bis Ende Januar müssen alle 111 Senioren – viele von ihnen Ende 80 und Pflegefälle – in andere Unterkünfte umziehen.