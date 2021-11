Vor dem Berliner Landgericht muss sich seit Dienstag ein 24-Jähriger wegen Vergewaltigung einer Schülerin verantworten. Der 24-jährige Angeklagte soll in den Morgenstunden des 22. Juni die Abiturientin bereits am Bahnhof Zoologischer Garten beobachtet und sie auf den Bahnsteig der U9 Richtung Osloer Straße verfolgt haben. Er soll gemeinsam mit der 18-Jährigen in die U-Bahn gestiegen sein und sich neben sie gesetzt haben. Als sie sich umsetzen wollte, ergriff er die junge Frau und vergewaltigte sie auf der Fahrt zur nächsten Station "Hansaplatz", wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor.

Am Tag vor dem Verbrechen an Sarah P.* hatten sie und ihre Mitschülerinnen und Mitschüler das Abitur bestanden und bis kurz vor der Tat im Volkspark Wilmersdorf gefeiert. Freunde brachten Sarah P. um kurz vor 4.00 Uhr morgens zum Nachtbus um sie dort zu verabschieden. Am Bahnhof Zoologischer Garten hatte sie den Bus verlassen und war vom Angeklagten um eine Zigarette gebeten worden. Sie hatte dem Angeklagten eine ihrer Selbstgedrehten geschenkt. Vom Bahnsteig der U9 war Sarah P. in den Zug Richtung Osloer Straße eingestiegen. Nicholas W. hatte sich ohne Mund-Nase-Maske direkt neben sie gesetzt. Als er sich weigerte, weiter von ihr wegzurutschen und sie selbst den Sitzplatz wechseln wollte, wurde die Abiturientin von dem Angeklagten nicht durchgelassen und auf die gegenüberliegende Sitzbank gestoßen. Er vergewaltigte sie. Ein Mann, der mit Kopfhörern hinten im Waggon saß, reagierte nicht auf ihre Schreie und das Brüllen. Die 18-jährige schaffte es, mit ihrem Handy einen Freund anzurufen, der auch an ihrer Abifeier teilgenommen hatte und sie kurz zuvor mit zum Bus am Volkspark Wilmersdorf begleitet hatte. Sie flehte um Hilfe und panisch war ihr Mitschüler in Richtung Bahnhof Zoo geeilt. Inzwischen war die U9 am nächsten U-Bahnhof Hansaplatz angelangt.

Der Zugführer hatte offenbar ebenfalls die Hilfeschreie der 18-Jährigen gehört und war aus der Fahrerkabine gestürmt. Er griff ein und Nicholas W. hatte die Flucht ergriffen. Auf dem U-Bahnhof Hansaplatz hatte er sich auf einer Bank niedergelassen und ausgeruht.